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8 февраля 2017, 8:00 | Хоккей: НХЛ | Р-Спорт

Овечкин и Кузнецов набрали три очка в победном матче «Вашингтона» с «Каролиной» в НХЛ

МОСКВА, 8 фев — Р-Спорт. «Вашингтон» разгромил «Каролину Харрикейнз» в матче регулярного чемпионата НХЛ, российские легионеры «Кэпиталз» Александр Овечкин и Евгений Кузнецов на двоих набрали три очка.

<em>МОСКВА 8 <span class=error>фев</span> — <nobr>Р-Спорт.</nobr> </em>Вашингтона разгромил Каролину Харрикейнз в матче регулярного чемпионата <span class=error>НХЛ</span> российские легионеры <span class=error>Кэпиталз</span> Александр <span class=error>Овечкин</span> и Евгений Кузнецов на двоих набрали три очка. Увеличить
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Встреча, прошедшая во вторник в столице США, завершилась победой хозяев льда со счетом 5:0 (2:0, 0:0, 3:0). Шайбами в составе победителей отметились Овечкин (на 11-й минуте), Бретт Коннолли (14), Ларс Эллер (47), Кузнецов (47) и Маркус Юханссон (55).

Овечкин в ситуации с пятым голом команды также записал на свой счет результативную передачу. «Вашингтон» добился четвертой победы подряд. Голкипер «Кэпиталз» Брейден Холтби отразил 23 броска и был в итоге признан первой звездой матча.

В другой встрече дня результативная передача россиянина Павла Бучневича (девятая в сезоне) помогла «Нью-Йорк Рейнджерс» обыграть дома «Анахайм» — 4:1 (1:0, 1:1, 2:0).

Результаты других матчей:

«Питтсбург» — «Калгари» — 2:3 (после буллитов),

«Баффало» — «Сан-Хосе» — 5:4 (после овертайма).

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Овечкин забросил 206-ю шайбу в большинстве и вышел на 14-е место в истории НХЛ

Овечкин забросил 206-ю шайбу в большинстве и вышел на 14-е место в истории НХЛ

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. В ночь на среду капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забросил свою 206-ю шайбу, когда его команда находилась в большинстве, и единолично занял 14-е место по данному показателю в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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