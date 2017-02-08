Овечкин и Кузнецов набрали три очка в победном матче «Вашингтона» с «Каролиной» в НХЛ

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Встреча, прошедшая во вторник в столице США, завершилась победой хозяев льда со счетом 5:0 (2:0, 0:0, 3:0). Шайбами в составе победителей отметились Овечкин (на 11-й минуте), Бретт Коннолли (14), Ларс Эллер (47), Кузнецов (47) и Маркус Юханссон (55).

Овечкин в ситуации с пятым голом команды также записал на свой счет результативную передачу. «Вашингтон» добился четвертой победы подряд. Голкипер «Кэпиталз» Брейден Холтби отразил 23 броска и был в итоге признан первой звездой матча.

В другой встрече дня результативная передача россиянина Павла Бучневича (девятая в сезоне) помогла «Нью-Йорк Рейнджерс» обыграть дома «Анахайм» — 4:1 (1:0, 1:1, 2:0).

Результаты других матчей:

«Питтсбург» — «Калгари» — 2:3 (после буллитов),

«Баффало» — «Сан-Хосе» — 5:4 (после овертайма).