Овечкин забросил 206-ю шайбу в большинстве и вышел на 14-е место в истории НХЛ

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Россиянин открыл счет в домашнем матче регулярного чемпионата против «Каролины» на 11-й минуте.

Этот гол стал для Овечкина 26-м в сезоне, теперь на его счету 49 очков (26+23) по системе «гол+пас» в 54 матчах текущего чемпионата. Всего же за карьеру в регулярных чемпионатах российский форвард забил уже 551 гол.

Овечкин в 206-й раз в карьере отличился, когда его команда играла в большинстве, и обошел известного канадца Джо Сакика по этому показателю за всю историю НХЛ. Россиянин занимает 14-ю строчку, больше всех голов в большинстве забил Дэйв Андрейчук — 274 шайбы.

«Вашингтон» занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 78 очков в 53 матчах.