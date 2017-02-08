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8 февраля 2017, 8:09 | Хоккей: НХЛ | ТАСС

Овечкин забросил 206-ю шайбу в большинстве и вышел на 14-е место в истории НХЛ

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. В ночь на среду капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забросил свою 206-ю шайбу, когда его команда находилась в большинстве, и единолично занял 14-е место по данному показателю в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В ночь на среду капитан Вашингтона открыл счет в домашней игре регулярного чемпионата против Каролины Увеличить
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Россиянин открыл счет в домашнем матче регулярного чемпионата против «Каролины» на 11-й минуте.

Этот гол стал для Овечкина 26-м в сезоне, теперь на его счету 49 очков (26+23) по системе «гол+пас» в 54 матчах текущего чемпионата. Всего же за карьеру в регулярных чемпионатах российский форвард забил уже 551 гол.

Овечкин в 206-й раз в карьере отличился, когда его команда играла в большинстве, и обошел известного канадца Джо Сакика по этому показателю за всю историю НХЛ. Россиянин занимает 14-ю строчку, больше всех голов в большинстве забил Дэйв Андрейчук — 274 шайбы.

«Вашингтон» занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 78 очков в 53 матчах.

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МОСКВА, 8 фев — Р-Спорт. «Вашингтон» разгромил «Каролину Харрикейнз» в матче регулярного чемпионата НХЛ, российские легионеры «Кэпиталз» Александр Овечкин и Евгений Кузнецов на двоих набрали три очка.
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