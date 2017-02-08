Нападающий «Филадельфии» Конечны выбыл на четыре-шесть недель

19-летний форвард получил повреждение в матче с «Сент-Луис Блюз» (0:2). В текущем сезоне, который является для него дебютным в НХЛ, Конечны провёл 51 матч, набрав 22 (7+15) результативных балла и заработав показатель полезности «-4».