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7 февраля 2017, 22:27 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Марченко: Буду играть любую роль, какую попросит Бэбкок

Защитник «Торонто Мэйпл Лифс» Алексей Марченко прокомментировал свой переход в канадскую команду из стана «Детройт Ред Уингз», который выставил россиянина на драфт отказов.

«У меня был разговор с главным тренером “Торонто” Майком Бэбкоком. Он сказал, что я способен играть в меньшинстве, могу хорошо защищаться. Буду стараться показать свой лучший хоккей в этих аспектах, а кроме этого, приложу все усилия, чтобы делать быстрые передачи и вносить вклад в атаку. Буду играть ту роль, которую от меня попросят. Я готов ко всему. Как произошла процедура моего выставления на уэйвер? Рано утром в субботу позвонил генеральный менеджер “Детройта” Кен Холланд и сообщил мне об этом. Признаюсь честно, что я нервничал, потому что не знал, что именно происходит, а 24-часовой срок моей доступности на уэйвере истекал», — приводит слова Марченко The Athletic.

В ближайшем матче «Торонто» с «Даллас Старз» Марченко участия не примет.

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Главный тренер «Торонто» Майк Бэбкок выразил удивление отставкой Клода Жюльена из «Бостона», и отметил, что клуб потерял отличного специалиста. 56-летний канадец работал с «Медведями» с 2007 года, а в текущем сезоне его команда идет на 9-м месте в турнирной таблице Восточной конференции.
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