Защитник «Виннипега» Майерс перенёс операцию, восстановление займёт 6−8 недель

Майерс в последний раз выходил на лёд 11 ноября в матче с «Колорадо Эвеланш», когда получил травму. В январе он покидал расположение команды по семейным обстоятельствам. В текущем сезоне защитник провёл 11 матчей, в которых набрал 5 (2+3) очков при показателе полезности «+5».