Защитник «Виннипега» Майерс перенёс операцию, восстановление займёт 6−8 недель
Защитник «Виннипег Джетс» Тайлер Майерс перенёс операцию на нижней части тела и пропустит от шести до восьми недель. Об этом сообщает Sportsnet.
Майерс в последний раз выходил на лёд 11 ноября в матче с «Колорадо Эвеланш», когда получил травму. В январе он покидал расположение команды по семейным обстоятельствам. В текущем сезоне защитник провёл 11 матчей, в которых набрал 5 (2+3) очков при показателе полезности «+5».
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