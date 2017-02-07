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7 февраля 2017, 22:30 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Защитник «Виннипега» Майерс перенёс операцию, восстановление займёт 6−8 недель

Защитник «Виннипег Джетс» Тайлер Майерс перенёс операцию на нижней части тела и пропустит от шести до восьми недель. Об этом сообщает Sportsnet.

Майерс в последний раз выходил на лёд 11 ноября в матче с «Колорадо Эвеланш», когда получил травму. В январе он покидал расположение команды по семейным обстоятельствам. В текущем сезоне защитник провёл 11 матчей, в которых набрал 5 (2+3) очков при показателе полезности «+5».

Виннипег Джетс
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