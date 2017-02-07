Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-nhl/28695563/
7 февраля 2017, 21:22 | Хоккей: НХЛ | Спорт-Экспресс

Майк Бэбкок: Уволив Жюльена, «Бостон» не стал лучше

Главный тренер «Торонто» Майк Бэбкок выразил удивление отставкой Клода Жюльена из «Бостона», и отметил, что клуб потерял отличного специалиста. 56-летний канадец работал с «Медведями» с 2007 года, а в текущем сезоне его команда идет на 9-м месте в турнирной таблице Восточной конференции.

— Жюльен хороший человек, — цитирует The Score Бэбкока. — Это отличный тренер. Кто-то в клубе сегодня очень счастлив. Я имею в виду, что уволив такого тренера, «Бостон» не стал лучше. Когда вы принимаете такое решение, у вас должен быть в запасе тренер лучше, чем уволенный. Но таких специалистов сейчас не много, поверьте.

Теперь он сможет уделить время своей семье, подправить здоровье. Иногда нужно быть честным с собой и понимать, что пора двигаться дальше.

Бостон Брюинз
Новости Матчи Состав Статистика
Торонто Мэйпл Ливз
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости НХЛ

Еще 7 новостей  Все новости
07 февраля

Слуцкий вернулся в ЦСКА

Трагедия в Испании

Откровенное интервью Карпина. Раскрыл все секреты