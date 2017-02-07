Майк Бэбкок: Уволив Жюльена, «Бостон» не стал лучше

— Жюльен хороший человек, — цитирует The Score Бэбкока. — Это отличный тренер. Кто-то в клубе сегодня очень счастлив. Я имею в виду, что уволив такого тренера, «Бостон» не стал лучше. Когда вы принимаете такое решение, у вас должен быть в запасе тренер лучше, чем уволенный. Но таких специалистов сейчас не много, поверьте.

Теперь он сможет уделить время своей семье, подправить здоровье. Иногда нужно быть честным с собой и понимать, что пора двигаться дальше.