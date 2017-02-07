Майк Бэбкок: Уволив Жюльена, «Бостон» не стал лучше
Главный тренер «Торонто» Майк Бэбкок выразил удивление отставкой Клода Жюльена из «Бостона», и отметил, что клуб потерял отличного специалиста. 56-летний канадец работал с «Медведями» с 2007 года, а в текущем сезоне его команда идет на 9-м месте в турнирной таблице Восточной конференции.
— Жюльен хороший человек, — цитирует The Score Бэбкока. — Это отличный тренер.
Теперь он сможет уделить время своей семье, подправить здоровье. Иногда нужно быть честным с собой и понимать, что пора двигаться дальше.
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