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7 февраля 2017, 19:35 | Хоккей: НХЛ | ТАСС

Нападающий клуба НХЛ «Монреаль» Радулов ведет переговоры по новому контракту

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Монреаль» россиянин Александр Радулов ведет переговоры по новому контракту. Об этом он заявил пресс-службе НХЛ.

Нападающий клуба НХЛ Монреаль Радулов ведет переговоры по новому контракту - Фото Увеличить
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«Я не знаю, на какой стадии находятся переговоры о новом контракте, это надо у агента спрашивать. Идут какие-то разговоры, но пока ничего конкретного не могу сказать», — заявил Радулов.

Радулов перешел в «Монреаль» перед началом сезона-2016/17, подписав однолетний контракт. В текущем сезоне он провел 52 матча, в которых набрал 41 очко (13 шайб + 28 передач).

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