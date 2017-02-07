Нападающий клуба НХЛ «Монреаль» Радулов ведет переговоры по новому контракту
МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Монреаль» россиянин Александр Радулов ведет переговоры по новому контракту. Об этом он заявил
пресс-службе НХЛ.
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Видимо, что-то случилось...
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«Я не знаю, на какой стадии находятся переговоры о новом контракте, это надо у агента спрашивать. Идут
Радулов перешел в «Монреаль» перед началом сезона-2016/17, подписав однолетний контракт. В текущем сезоне он провел 52 матча, в которых набрал 41 очко (13 шайб + 28 передач).
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