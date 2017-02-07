«Бостон Брюинз» уволили главного тренера Клода Жюльена

Исполнять обязанности главного тренера команды будет Брюс Кэссиди, работавший помощником Жюльена.

Канадец Жюльен, которому в апреле исполнится 57 лет, возглавлял «Бостон» с 2007 года и выиграл вместе с командой Кубок Стэнли в 2011 году.