«Бостон Брюинз» уволили главного тренера Клода Жюльена
МОСКВА, 7 фев —
Р-Спорт. Главный тренер «Бостон Брюинз» Клод Жюльен отправлен в отставку, сообщается на официальном сайте НХЛ.
Исполнять обязанности главного тренера команды будет Брюс Кэссиди, работавший помощником Жюльена.
Канадец Жюльен, которому в апреле исполнится 57 лет, возглавлял «Бостон» с 2007 года и выиграл вместе с командой Кубок Стэнли в 2011 году.
Бостонская команда в текущем сезоне после 55 игр набрала 58 очков и находится вне зоны
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