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7 февраля 2017, 17:26 | Хоккей: НХЛ | Р-Спорт

«Бостон Брюинз» уволили главного тренера Клода Жюльена

МОСКВА, 7 фев — Р-Спорт. Главный тренер «Бостон Брюинз» Клод Жюльен отправлен в отставку, сообщается на официальном сайте НХЛ.

Исполнять обязанности главного тренера команды будет Брюс Кэссиди, работавший помощником Жюльена.

Канадец Жюльен, которому в апреле исполнится 57 лет, возглавлял «Бостон» с 2007 года и выиграл вместе с командой Кубок Стэнли в 2011 году.

Бостонская команда в текущем сезоне после 55 игр набрала 58 очков и находится вне зоны плей-офф, занимая девятое место в турнирной таблице Восточной конференции.

Бостон Брюинз
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