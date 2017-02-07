Тарасенко не набрал очков, но его «Сент-Луис» все равно переиграл «Филадельфию»

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«Филадельфия Флайерз» — «Сент-Луис Блюз» — 0:2.

Скупой на моменты и крайне закрытый хоккей выдали в Филадельфии местные «Флайерз» и «Сент-Луисом» Владимира Тарасенко, у которого на днях сменился наставник. Напомним, что вместо Кена Хичкока, работавшего с «Блюз» на протяжении шести с половиной лет, на пост заступил Майк Йео, который изначально должен был по плану приступить к работе с командой летом.

Хоккей НХЛ 2016-2017 Неделя 19, 7.02.2017, 3:00 0:2 Филадельфия Флайерз Сент-Луис Блюз

Для Тарасенко матч с «летчиками» сложился не лучшим образом. Российский нападающий был связан по рукам и ногам и смог нанести за матч всего лишь один бросок в створ ворот Михала Нойвирта.

Впрочем, если говорить о первом периоде, то игра у гостей не получалась не только у Тарасенко. «Филадельфия» действовала очень четко и позволила потревожить своего голкипера всего один раз за первые 20 минут игры, в то время как по воротам Картера Хаттона было нанесено 11 выстрелов.

Правда, голкипер «Блюз» справился со всеми угрозами и в первом отрезке матча и в двух последующих, совершив 26 спасений и оформив третий шатаут в своей энхаэловской карьере и второй подряд.

У «музыкантов» свой шанс в конце второго периода нашел Пол Штястны, завершивший комбинацию с участием Алекса Стеена и Кевина Шаттенкирка.

Ну, а в третьем периоде второй и последний гол в матче провел Кенни Агостино, убежавший один на один с Нойвиртом и переигравший чешского вратаря.

Для Агостино этот матч стал первым за «Блюз», которые накануне вызвали его из фарм-клуба, где он лидирует с 60 (18+42) очками в 48 встречах в списке бомбардиров команды.

«Ты никогда не ждешь этого, — рассказал хоккеист журналистам в раздевалке после матча. — В этом бизнесе ты учишься быть готовым к тому, что тебя могут вызвать в любой момент. Я счастлив получить вызов и счастлив быть здесь».

Интересно, что свой последний матч в НХЛ Агостино провел в прошлом сезоне, когда 14 марта еще в составе «Калгари Флэймз» вышел на лед против… «Сент-Луис Блюз».

Форварды-новички Иван Барбашев из «Сент-Луиса» и Роман Любимов из «Филадельфии» проявить себя никак не смогли, получив на двоих меньше 16-ти минут игрового времени, а ставший ключевым защитником «Флайерз» Иван Проворов закончил встречу с показателем полезности -1.

Хоккей НХЛ 2016-2017 Неделя 19, 7.02.2017, 3:00 6:5 ОТ Нью-Йорк Айлендерс Торонто Мэйпл Ливз

«Нью-Йорк Айлендерс» — «Торонто Мэйпл Лифс» — 6:5 ОТ.

Сумасшедшую голевую перестрелку выдали в Нью-Йорке местные «Айлендерс» и «Торонто». Дополнительный шарм противостоянию придавал тот факт, что обе команды борются за плей-офф — «Мэйпл Лифс» идут на третьем месте в Атлантическом дивизионе, а «островитяне» немного отстают от зоны уайлд-кард.

Достаточно важную роль в противостоянии сыграли и российские хоккеисты, причем с обеих сторон. После того как «Айлендерс» уже в дебюте вышли вперед в счете благодаря шайбе Райана Строума, форвард «Торонто» Никита Сошников восстановил равновесие на 14-й минуте.

Российский нападающий забросил свою четвертую в сезоне шайбу щелчком после передачи соотечественника защитника Никиты Зайцева.

После этого первый номер летнего драфта Остон Мэттьюс своим 24-м голом в НХЛ вывел гостей вперед, но еще до первого перерыва Николай Кулемин восстановил равновесие, дослав шайбу в ворота Фредерика Андерсена после своего же собственного броска.

Во втором периоде подопечные Майка Бэбкока смогли уйти в небольшой отрыв, когда лучший новичок лиги прошлого месяца Митч Марнер набрал шестое (3+3) очков в четырех последних матчах, пробив Томаса Грайсса, а затем Зак Хайман воспользовался еще одним пасом Зайцева, у которого уже 22 передачи в дебютном сезоне в сильнейшей лиге мира.

Брок Нельсон сократил отставание хозяев до минимума еще до второго перерыва, а в третьем периоде «Айлендерс» сравнивали счет дважды. Паритет восстановил сначала Джож Бэйли, а затем, после гола Вильяма Нюландера, Эндрю Лэдд вновь зажег равенство на табло менее чем за две минуты до финальной сирены, отличившись в четвертый раз в последних пяти встречах.

Ну, а в овертайме Нельсон оформил дубль, воспользовавшись пасом того же Бэйли, и теперь «Нью-Йорк» отстает от занимающей последнее место в плей-офф от Востока «Филадельфии» всего на три очка, имея при этом целых три матча в запасе.

Примечательно, что все пять шайб «кленовых листьев» в этом матче забросили новички НХЛ.

Хоккей НХЛ 2016-2017 Неделя 19, 7.02.2017, 3:00 2:1 Нью-Джерси Дэвилз Баффало Сэйбрз

«Нью-Джерси Девилз» — «Баффало Сэйбрз» — 2:1.

Встреча «Нью-Джерси» и «Баффало» для российских болельщиков была интересна разве что с точки зрения противостояния форварда Сергея Калинина и защитника Дмитрия Куликова.

Оба проявить себя не сумели, но хотя бы обошлись без минусов. На счету Калинина один бросок за 11,5 минут игрового времени, Куликов провел на льду почти 20 минут и отметился броском, силовым приемом и удалением.

Победу же «Девилз» одержали благодаря игре спецкоманд, дважды усилиями Адама Хенрика и Павла Захи реализовав численное преимущество и нивелировав шайбу Тайлера Энниса.