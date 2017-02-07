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7 февраля 2017, 8:59 | Хоккей: НХЛ | ТАСС

Нападающий «Айлендерс» Нельсон признан первой звездой дня в НХЛ

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Нападающий «Нью-Йорк Айлендерс» Брок Нельсон признан первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает пресс- служба лиги.

В матче с «Торонто» (6:5 ОТ) форвард забросил две шайбы и отдал одну голевую передачу.

Второй звездой дня стал голкипер «Сент-Луиса» Картер Хаттон, отразивший все 26 бросков по своим воротам в игре с «Филадельфией» (2:0).

Третьим лауреатом стал нападающий «Нью-Джерси» Павел Заха, который записал на свой счет победную шайбу и голевую передачу в игре с «Баффало» (2:1).

Нью-Йорк Айлендерс
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