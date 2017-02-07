Шайба Кулемина помогла «Нью-Йорк Айлендерс» обыграть «Торонто» в матче НХЛ
МОСКВА, 7 фев —
Р-Спорт. Хоккеисты «Нью-Йорк Айлендерс» в овертайме обыграли «Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
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Встреча, прошедшая в понедельник на льду «Айлендерс», завершилась со счетом 6:5 (2:2, 1:2, 2:1, 1:0) в пользу хозяев, у которых шайбы забросили Райан Строум (2-я минута), российский форвард Николай Кулемин (19), Брок Нельсон (34, 63), Джошуа Бэйли (54) и Эндрю Лэдд (59). В составе «Торонто» отличились российский форвард Никита Сошников (14) с передачи другого россиянина Никиты Зайцева, Остон Мэттьюс (15), Митч Марнер (26), Зак Хайман (30), которому также ассистировал Зайцев, и Вильям Нюландер (58).
Результаты других матчей дня:
«Нью-Джерси» — «Баффало» — 2:1;.
«Филадельфия» — «Сент-Луис» — 0:2.
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