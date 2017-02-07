Александр Радулов: Нестеров? Всегда приятно, когда есть русские в команде

— Играли правильно, двигались хорошо, — цитирует Радулова «Спорт FM». — В принципе все получилось, забили хорошие голы. Все четыре звена играли хорошо. Нестеров? Что говорить, это хороший игрок. У него есть опыт игр в плей-офф. Он доходил до финала и полуфинала в двух последних сезонах. Это плюс для нас. Всегда приятно, когда есть русские в команде. Будем помогать. Я ему ничего особенного не советовал. Пусть играет, получает удовольствие.