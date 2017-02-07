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7 февраля 2017, 1:08 | Хоккей: НХЛ | Спорт-Экспресс

Александр Радулов: Нестеров? Всегда приятно, когда есть русские в команде

Нападающий «Монреаля» Александр Радулов заявил, что новичок канадского клуба российский защитник Никита Нестеров является хорошим и опытным игроком. В конце января 23-летний хоккеист перешел из «Тампа-Бэй», за которую в текущем сезоне набрал 12 (3+9) очков в 35 встречах «регулярки». За «Монреаль» он провел 4 матча и отметился голом.

— Играли правильно, двигались хорошо, — цитирует Радулова «Спорт FM». — В принципе все получилось, забили хорошие голы. Все четыре звена играли хорошо. Нестеров? Что говорить, это хороший игрок. У него есть опыт игр в плей-офф. Он доходил до финала и полуфинала в двух последних сезонах. Это плюс для нас. Всегда приятно, когда есть русские в команде. Будем помогать. Я ему ничего особенного не советовал. Пусть играет, получает удовольствие.

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