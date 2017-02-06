Главный тренер «Питтсбурга»: Малкин не сыграет с «Коламбусом»
Главный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан заявил, что российский нападающий «Пингвинов» Евгений Малкин не примет участия в ближайшей встрече команды в регулярном чемпионате НХЛ против «Коламбуса» (8 февраля в 3:00 по московскому времени).
Сегодня россиянин приступил к полноценным тренировкам с командой. Форвард провел занятие в «бесконтактном» свитере. В текущем сезоне 30-летний форвард набрал 54 (22+32) очка в 47 матчах.
— Малкин не будет играть с «Коламбусом», — цитирует твиттер «Питтсбурга» Салливана. — Сегодня он был в «бесконтактном» свитере, но мы очень воодушевлены его прогрессом.
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