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6 февраля 2017, 22:37 | Хоккей: НХЛ | Спорт-Экспресс

Главный тренер «Питтсбурга»: Малкин не сыграет с «Коламбусом»

Главный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан заявил, что российский нападающий «Пингвинов» Евгений Малкин не примет участия в ближайшей встрече команды в регулярном чемпионате НХЛ против «Коламбуса» (8 февраля в 3:00 по московскому времени).

Сегодня россиянин приступил к полноценным тренировкам с командой. Форвард провел занятие в «бесконтактном» свитере. В текущем сезоне 30-летний форвард набрал 54 (22+32) очка в 47 матчах.

— Малкин не будет играть с «Коламбусом», — цитирует твиттер «Питтсбурга» Салливана. — Сегодня он был в «бесконтактном» свитере, но мы очень воодушевлены его прогрессом.

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