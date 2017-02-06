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6 февраля 2017, 22:54 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

«Нэшвилл» вернул из АХЛ вратаря Сароса и отправил Мазанеца в фарм-клуб

«Нэшвилл Предаторз» вернул вратаря Марека Мазанеца в фарм-клуб и вызвал из АХЛ голкипера Юусе Сароса. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Сарос в текущем сезоне провёл за главную команду 10 матчей, в которых одержал пять побед с процентом отражённых бросков 94,1 и кэффициэнетом надёжности 1,79. Мазанец сыграл в четырёх матчах за «Нэшвилл», пропуская в среднем 4,72 шайбы за игру и отразив 83,9% бросков.

Нэшвилл Предаторз
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