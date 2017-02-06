1. Себастьян Ахо, нападающий «Каролина Харрикейнз». Забросил четыре шайбы, включая две победные, а также сделал результативную передачу в трёх матчах.



2. Микаэль Гранлунд, нападающий «Миннесота Уайлд». Набрал 6 (3+3) очков и помог своей команде одержать две победы в трёх играх.

3. Петер Будай, вратарь «Лос-Анджелес Кингз». Выиграл три матча из четырёх, отразив 93% бросков и пропуская в среднем 1,62 шайбы за игру. Кроме того, голкипер провёл два матча на ноль.