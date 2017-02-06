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6 февраля 2017, 20:43 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Ахо, Гранлунд и Будай — лучшие игроки недели в НХЛ

НХЛ определила лучших хоккеистов прошедшей игровой недели.

1. Себастьян Ахо, нападающий «Каролина Харрикейнз». Забросил четыре шайбы, включая две победные, а также сделал результативную передачу в трёх матчах.

2. Микаэль Гранлунд, нападающий «Миннесота Уайлд». Набрал 6 (3+3) очков и помог своей команде одержать две победы в трёх играх.

3. Петер Будай, вратарь «Лос-Анджелес Кингз». Выиграл три матча из четырёх, отразив 93% бросков и пропуская в среднем 1,62 шайбы за игру. Кроме того, голкипер провёл два матча на ноль.

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