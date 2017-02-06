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6 февраля 2017, 20:05 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

«Детройт» поместил Нильсена в список травмированных и перевёл оттуда Отта

Нападающий «Детройт Ред Уингз» Франс Нильсен пропустит как минимум два ближайших матча из-за травмы.

Кроме того, клуб перевёл из списка травмированных форварда Стива Отта. Об этом в своём «твиттере» сообщает обозреватель MLive Анзар Кхан.

Нильсен получил травму плеча в победном матче с «Нью-Йорк Айлендерс» (5:4) и пропустил игру с «Нэшвилл Предаторз» (1:0). В текущем сезоне он набрал 26 (10+16) результативных баллов в 51 матче. Отт провёл 37 матчей, набрав 4 (2+2) очка.

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