«Детройт» поместил Нильсена в список травмированных и перевёл оттуда Отта
Нападающий «Детройт Ред Уингз» Франс Нильсен пропустит как минимум два ближайших матча
из-за травмы.
Кроме того, клуб перевёл из списка травмированных форварда Стива Отта. Об этом в своём «твиттере» сообщает обозреватель MLive Анзар Кхан.
Нильсен получил травму плеча в победном матче с «Нью-Йорк Айлендерс» (5:4) и пропустил игру с «Нэшвилл Предаторз» (1:0). В текущем сезоне он набрал 26 (10+16) результативных баллов в 51 матче. Отт провёл 37 матчей, набрав 4 (2+2) очка.
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