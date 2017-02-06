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6 февраля 2017, 19:29 | Хоккей: НХЛ | Советский спорт

Антон Слепышев: Цель вся та же — закрепиться в составе «Эдмонтона»

Нападающий «Эдмонтона» Антон Слепышев рассказал, что стал более уверенным в команде.

— Цель вся та же — закрепиться в команде. Работаю над стабильностью. Сейчас провел матчей 12 со стабильным игровым временем. Стараюсь больше думать о качестве игры, а не об очках.

Пришло новое руководство, люди немного привыкали. Не могли психологически перестроиться после некоторых неудач. А сейчас команда поверила в себя, в план в руководства. Теперь только победа, победа. Психологически команда уверенна в себе. Сейчас доверяет тренерский штаб, есть время показывать себя. Прошли неплохие игры, но есть над чем работать. Настраиваюсь на каждый матч, как на последний, — цитирует Слепышева «Спорт FM».

Напомним, что на счету 22-летнего нападающего 7 (3+4) очков в 27 встречах текущего чемпионата НХЛ.

Эдмонтон Ойлерз
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