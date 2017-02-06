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6 февраля 2017, 17:50 | Хоккей: НХЛ | Советский спорт

Александр Овечкин: В игре с нами Радулов был лидером «Монреаля»

Нападающий «Вашингтон Кэпилаз» Александр Овечкин прокомментировал выступление форварда «Монреаля» Александра Радулова.

— Я особо не слежу за ребятами. Но против нас Радулов сыграл замечательно. Был лидером команды, тащил за собой. Так и должны играть те, кто получают большое количество игрового времени. В общем, все довольны, все счастливы. Надо набирать очки, двигаться вперед, — передает слова Овечкина «Спорт FM».

Напомним, что матч регулярного чемпионата НХЛ между «Монреалем» и «Вашингтоном» завершился победой гостей. Итоговый счет матча — 3:2 в пользу «Вашингтона».

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