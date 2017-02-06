Никита Нестеров: Вернуться в КХЛ? Этот вопрос пока закрыт для меня

В сентябре 2016 года «Тампа» подписала с 23-летним хоккеистом контракт на один год, по которому он заработает 750 тысяч долларов. В текущем сезоне в составе «Молний» на его счету 12 (3+9) очков в 35 встречах «регулярки», за «Монреаль» он провел 4 матчах и отметился голом.

— Перед игрой с «Флоридой» мне сказали, что меня обменяли в «Монреаль», — цитирует «Спорт FM» Нестерова. — Поблагодарил за совместную работу. После матча вернулся с командой домой на самолете. Поговорил с ребятами, больше с русскими. Мне пожелали удачи. Поехал домой, побыл два дня с семьей, а в воскресенье уже был на тренировке «Монреаля». Никто не знает, когда тебя обменяют. «Монреаль» — хорошая команда, посмотрим, как будет играться здесь. Надеюсь, здесь будет намного лучше, чем в Тампе, там слишком жарко. Я счастливый. Переезд воспринял нормально. Сложность была только у моей семьи. У моей жены нет канадской визы.