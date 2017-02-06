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6 февраля 2017, 12:44 | Хоккей: НХЛ | Спорт-Экспресс

Милан Лучич: Макдэвид — хоккейный Криштиану Роналду

Нападающий «Эдмонтона» Милан Лучич после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ над «Монреалем» (1:0 Б) высоко оценил капитаны команды Коннора Макдэвида.

Он сравнил своего партнера с нападающим «Реала» Криштиану Роналду.

— Макдэвид как будто бы наэлектризован, — приводит официальный сайт НХЛ слова Лучича. — Такое ощущение складывается по многим причинам. Его скорость, мастерство, умение совершить проход, завершить атаку. Макдэвид — хоккейный Криштиану Роналду. Было очень интересно провести с ним столько игр.

Эдмонтон Ойлерз
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