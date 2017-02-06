Милан Лучич: Макдэвид — хоккейный Криштиану Роналду
Нападающий «Эдмонтона» Милан Лучич после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ над «Монреалем» (1:0 Б) высоко оценил капитаны команды Коннора Макдэвида.
Он сравнил своего партнера с нападающим «Реала» Криштиану Роналду.
— Макдэвид как будто бы наэлектризован, — приводит официальный сайт НХЛ слова Лучича. — Такое ощущение складывается по многим причинам. Его скорость, мастерство, умение совершить проход, завершить атаку. Макдэвид — хоккейный Криштиану Роналду. Было очень интересно провести с ним столько игр.
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