Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-nhl/28675163/
6 февраля 2017, 12:42 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Монтойя: Когда всю игру счёт 0:0, проигрывать по буллитам тяжело

Голкипер «Монреаль Канадиенс» Эл Монтойя прокомментировал поражение от «Эдмонтон Ойлерз» (0:1 Б) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

«Это жестоко. Когда всю игру счёт 0:0, проигрывать по буллитам тяжело. В то же время мы заработали очень важное очко. Бросок Макдэвида в овертайме? Мне показалось, что он немного упустил момент, и мне повезло поймать шайбу. Сейв получился неплохим, он позволил продолжить игру», — передаёт слова вратаря официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Монреаль Канадиенс
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости НХЛ

Тротц называл переход Радулова в «Монреаль» лучшей сделкой года в НХЛ

Тротц называл переход Радулова в «Монреаль» лучшей сделкой года в НХЛ

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Главный тренер «Вашингтона» Барри Тротц назвал переход Александра Радулова в «Монреаль» лучшей сделкой сезона в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Слова специалиста передает телеканал NBC.
Еще 7 новостей  Все новости
17 января

"Манчестер Сити" готов приобрести Месси. Сумма поражает!

Хет-трик Малкина - магия хоккея! Смотрите видео

Разведка США: Путин отомстил за допинговый скандал в России