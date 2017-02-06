Монтойя: Когда всю игру счёт 0:0, проигрывать по буллитам тяжело
Голкипер «Монреаль Канадиенс» Эл Монтойя прокомментировал поражение от «Эдмонтон Ойлерз» (0:1 Б) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
«Это жестоко. Когда всю игру счёт 0:0, проигрывать по буллитам тяжело. В то же время мы заработали очень важное очко. Бросок Макдэвида в овертайме? Мне показалось, что он немного упустил момент, и мне повезло поймать шайбу. Сейв получился неплохим, он позволил продолжить игру», — передаёт слова вратаря официальный сайт Национальной хоккейной лиги.
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