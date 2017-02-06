Третьей звездой стал форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Михаэль Грабнер, набравший 2 (1+1) очка в матче с «Калгари Флэймз» (4:3).



Второй звездой назван голкипер «Эдмонтон Ойлерз» Кэм Тальбо, сыгравший на ноль в матче с «Монреаль Канадиенс» (1:0 Б) при 22 отражённых бросках.



Первой звездой признан голкипер «Вашингтон Кэпиталз» Филип Грубауэр, на счету которого шат-аут в матче с «Лос-Анджелес Кингз» (5:0) при 38 сейвах.