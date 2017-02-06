Грубауэр, Тальбо и Грабнер — звёзды дня в НХЛ
Определены три звезды очередного игрового дня регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.
Третьей звездой стал форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Михаэль Грабнер, набравший 2 (1+1) очка в матче с «Калгари Флэймз» (4:3).
Второй звездой назван голкипер «Эдмонтон Ойлерз» Кэм Тальбо, сыгравший на ноль в матче с «Монреаль Канадиенс» (1:0 Б) при 22 отражённых бросках.
Первой звездой признан голкипер «Вашингтон Кэпиталз» Филип Грубауэр, на счету которого
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