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6 февраля 2017, 9:57 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Грубауэр, Тальбо и Грабнер — звёзды дня в НХЛ

Определены три звезды очередного игрового дня регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

Третьей звездой стал форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Михаэль Грабнер, набравший 2 (1+1) очка в матче с «Калгари Флэймз» (4:3).

Второй звездой назван голкипер «Эдмонтон Ойлерз» Кэм Тальбо, сыгравший на ноль в матче с «Монреаль Канадиенс» (1:0 Б) при 22 отражённых бросках.

Первой звездой признан голкипер «Вашингтон Кэпиталз» Филип Грубауэр, на счету которого шат-аут в матче с «Лос-Анджелес Кингз» (5:0) при 38 сейвах.
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