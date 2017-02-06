Тротц называл переход Радулова в «Монреаль» лучшей сделкой года в НХЛ

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Радулов в июле 2016 года подписал однолетний контракт с «Монреалем» на $5,75 млн. В текущем сезоне на счету нападающего 41 очко (13 голов + 28 передач). До этого он на протяжении четырех сезонов выступал за московский ЦСКА.

«Это великолепная сделка для “Монреаля”, я уже говорил Марку Бержевену (генменеджер “Монреаля” — прим. ТАСС), что это потрясающее соглашение. Может быть, лучшая сделка года», — сказал Тротц.

Радулов выступал за «Нэшвилл» в начале своей заокеанской карьеры. Тогда команду возглавлял Тротц. По итогам сезона-2011/12 клуб не стал продлевать соглашение с российским форвардом. Причиной такого решения стало поведение Радулова вне ледовой площадки.