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6 февраля 2017, 10:04 | Хоккей: НХЛ | ТАСС

Тротц называл переход Радулова в «Монреаль» лучшей сделкой года в НХЛ

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Главный тренер «Вашингтона» Барри Тротц назвал переход Александра Радулова в «Монреаль» лучшей сделкой сезона в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Слова специалиста передает телеканал NBC.

<em>МОСКВА 6 февраля. /ТАСС/. </em>Главный тренер Вашингтона <span class=error>Барри</span> <span class=error>Тротц</span> назвал переход Александра <span class=error>Радулова</span> в Монреаль лучшей сделкой сезона в Национальной хоккейной лиге (<span class=error>НХЛ</span>). Слова специалиста передает телеканал NBC. Увеличить
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Радулов в июле 2016 года подписал однолетний контракт с «Монреалем» на $5,75 млн. В текущем сезоне на счету нападающего 41 очко (13 голов + 28 передач). До этого он на протяжении четырех сезонов выступал за московский ЦСКА.

«Это великолепная сделка для “Монреаля”, я уже говорил Марку Бержевену (генменеджер “Монреаля” — прим. ТАСС), что это потрясающее соглашение. Может быть, лучшая сделка года», — сказал Тротц.

Радулов выступал за «Нэшвилл» в начале своей заокеанской карьеры. Тогда команду возглавлял Тротц. По итогам сезона-2011/12 клуб не стал продлевать соглашение с российским форвардом. Причиной такого решения стало поведение Радулова вне ледовой площадки.

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