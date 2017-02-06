«Лос-Анджелес» внёс форварда Нолана в список травмированных
Нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Джордан Нолан получил травму в матче с «Колорадо Эвеланш».
Как сообщает североамериканский журналист Дэн Розен, сегодня игрок был внесён клубом в список травмированных, точные сроки его восстановления пока неизвестны.
В нынешнем регулярном чемпионате НХЛ 27-летний игрок принял участие в 41 встрече, сумев отметиться 7 (4+3) результативными баллами.
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