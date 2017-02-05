«Вашингтон» обыграл «Лос-Анджелес» в матче НХЛ, Овечкин и Кузнецов отметились передачами

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Шайбы забросили Ларс Эллер (4-я минута), Маркус Юханссон (20), Бретт Коннолли (24), Ти Джей Оши (37) и Джастин Уильямс (57).

Российский капитан «Вашингтона» Александр Овечкин отдал 23-ю передачу в сезоне, всего на его счету 48 очков. Евгений Кузнецов также отметился результативной передачей, которая стала для него 31-й в сезоне. В активе форварда 42 очка.

«Вашингтон» занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 78 очков в 53 матчах. «Лос-Анджелес» занимает седьмое место на Западе с 58 очками.