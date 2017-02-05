«Вашингтон» обыграл «Лос-Анджелес» в матче НХЛ, Овечкин и Кузнецов отметились передачами
МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. «Вашингтон» обыграл «Лос- Анджелес» со счетом 5:0 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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Шайбы забросили Ларс Эллер (4-я минута), Маркус Юханссон (20), Бретт Коннолли (24), Ти Джей Оши (37) и Джастин Уильямс (57).
Российский капитан «Вашингтона» Александр Овечкин отдал 23-ю передачу в сезоне, всего на его счету 48 очков. Евгений Кузнецов также отметился результативной передачей, которая стала для него 31-й в сезоне. В активе форварда 42 очка.
«Вашингтон» занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 78 очков в 53 матчах. «Лос-Анджелес» занимает седьмое место на Западе с 58 очками.
|5.02.2017 20:00
|Регулярный чемпионат
|Verizon Center
|Вашингтон Кэпиталз
|5:0
|Лос-Анджелес Кингз
|(2:0, 2:0, 1:0)
Главные тренеры
|Барри Тротц
|Дэррил Саттер
Вратари
|Филипп Грубауэр
|Петер Будай 40:00 (Дж. Заткофф 40:00)
|1-й период
|03:16
|Ларс Эллер (Б. Коннолли)
|08:45
|Дэниэл Винник
|Ник Дауд
|13:32
|18:12
|Маркус Юханссон (Е. Кузнецов, Б. Орпик)
|2-й период
|Алек Мартинес
|21:02
|23:43
|Бретт Коннолли (Т. Уилсон, К. Алзнер)
|29:43
|Ти. Джей. Оши
|33:33
|Евгений Кузнецов
|36:24
|Ти. Джей. Оши (Н. Бэкстрем, А. Овечкин)
|3-й период
|47:10
|Дмитрий I Орлов
|56:38
|Джастин Уильямс (М. Юханссон)
Статистика
|8
|Штрафное время
|4
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
Лучшие игроки
|Ф. Грубауэр (Вашингтон Кэпиталз), Б. Коннолли (Вашингтон Кэпиталз), Л. Эллер (Вашингтон Кэпиталз)
Судьи
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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