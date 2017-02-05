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5 февраля 2017, 23:20 | Хоккей: НХЛ | ТАСС

«Вашингтон» обыграл «Лос-Анджелес» в матче НХЛ, Овечкин и Кузнецов отметились передачами

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. «Вашингтон» обыграл «Лос- Анджелес» со счетом 5:0 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча завершилась со счетом 5:0. Увеличить
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Шайбы забросили Ларс Эллер (4-я минута), Маркус Юханссон (20), Бретт Коннолли (24), Ти Джей Оши (37) и Джастин Уильямс (57).

Российский капитан «Вашингтона» Александр Овечкин отдал 23-ю передачу в сезоне, всего на его счету 48 очков. Евгений Кузнецов также отметился результативной передачей, которая стала для него 31-й в сезоне. В активе форварда 42 очка.

«Вашингтон» занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 78 очков в 53 матчах. «Лос-Анджелес» занимает седьмое место на Западе с 58 очками.

5.02.2017 20:00 Регулярный чемпионат Verizon Center
Вашингтон Кэпиталз 5:0 Лос-Анджелес Кингз
(2:0, 2:0, 1:0)
Главные тренеры
Барри Тротц Дэррил Саттер
Вратари
Филипп Грубауэр Петер Будай 40:00 (Дж. Заткофф 40:00)
1-й период
03:16 Ларс Эллер (Б. Коннолли)
08:45 Дэниэл Винник
Ник Дауд 13:32
18:12 Маркус Юханссон (Е. Кузнецов, Б. Орпик)
2-й период
Алек Мартинес 21:02
23:43 Бретт Коннолли (Т. Уилсон, К. Алзнер)
29:43 Ти. Джей. Оши
33:33 Евгений Кузнецов
36:24 Ти. Джей. Оши (Н. Бэкстрем, А. Овечкин)
3-й период
47:10 Дмитрий I Орлов
56:38 Джастин Уильямс (М. Юханссон)
Статистика
8 Штрафное время 4
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
Ф. Грубауэр (Вашингтон Кэпиталз), Б. Коннолли (Вашингтон Кэпиталз), Л. Эллер (Вашингтон Кэпиталз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Вашингтон Кэпиталз
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Овечкин награжден золотой клюшкой перед матчем НХЛ с «Лос-Анджелесом»

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин получил золотую клюшку за тысячное очко в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) перед домашним матчем регулярного чемпионата с «Лос-Анджелесом».
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