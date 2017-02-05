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5 февраля 2017, 21:16 | Хоккей: НХЛ | ТАСС

Овечкин награжден золотой клюшкой перед матчем НХЛ с «Лос-Анджелесом»

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин получил золотую клюшку за тысячное очко в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) перед домашним матчем регулярного чемпионата с «Лос-Анджелесом».

В церемонии чествования 31-летнего форварда приняли участие его семья, президент клуба Тед Леонсис и ветераны команды.

Овечкин 12 января стал 84-м хоккеистом в истории НХЛ, достигшим отметки в 1000 очков в регулярных чемпионатах.

Россиянин дебютировал в НХЛ в сезоне-2005/06. Всего на счету Овечкина в регулярных чемпионатах 891 матч и 1013 очков (550 шайб + 463 передачи). В плей-офф он набрал 82 очка (41+41) в 84 играх.

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