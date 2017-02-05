Овечкин награжден золотой клюшкой перед матчем НХЛ с «Лос-Анджелесом»
МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин получил золотую клюшку за тысячное очко в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) перед домашним матчем регулярного чемпионата с «Лос-Анджелесом».
В церемонии чествования 31-летнего форварда приняли участие его семья, президент клуба Тед Леонсис и ветераны команды.
Овечкин 12 января стал 84-м хоккеистом в истории НХЛ, достигшим отметки в 1000 очков в регулярных чемпионатах.
Россиянин дебютировал в НХЛ в сезоне-2005/06. Всего на счету Овечкина в регулярных чемпионатах 891 матч и 1013 очков (550 шайб + 463 передачи). В
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