Овечкин награжден золотой клюшкой перед матчем НХЛ с «Лос-Анджелесом»

В церемонии чествования 31-летнего форварда приняли участие его семья, президент клуба Тед Леонсис и ветераны команды.

Овечкин 12 января стал 84-м хоккеистом в истории НХЛ, достигшим отметки в 1000 очков в регулярных чемпионатах.