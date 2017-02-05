Боб Гуденау: Позиция Овечкина — фактор в переговорах об Олимпиаде. Но не думаю, что главный
Бывший глава НХЛПА — об олимпийских переговорах.
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В 90-е и первой половине 2000-х этот человек был как минимум вторым по влиятельности в НХЛ — после комиссионера Лиги Гэри Бэттмена. Да и с ним мог поспорить — недаром, например, победителем локаута 1994 года все считали не лигу, а НХЛПА. Могущественный президент Ассоциации игроков НХЛ огнем и мечом защищал интересы хоккеистов — и, не делай он этого с высочайшей степенью профессионализма, никогда не продержался бы на этой шипящей сковороде почти полтора десятилетия. Для сравнения, три его сменщика — до Дональда Фера — не проработали в совокупности и пяти лет.
Гуденау ушел из Ассоциации игроков после того, как она проиграла лиге самую затяжную локаутную партию — длиною аж в год, когда вообще не состоялся сезон-2004/05. А несколько лет спустя он поучаствовал в создании КХЛ. Правда, надолго у нас в стране не задержался.
Познакомил нас с Гуденау Игорь Ларионов. Степень близости Профессора с бывшим профсоюзным боссом поразительна: наша хоккейная легенда при мне позвонила ему поздно вечером, а на следующий день я уже сидел в офисе… НХЛПА в одном из небоскребов Торонто в двух минутах ходьбы от Air Canada Centre.
КХЛ ХОТЕЛА ВЗЯТЬ ЗА ОБРАЗЕЦ ВСЕ ЛУЧШЕЕ, ЧТО ЕСТЬ В НХЛ
— Последняя ваша официальная хоккейная деятельность была, как это ни удивительно, связана с КХЛ. Как это получилось? — спрашиваю Гуденау.
— Ко мне обратился первый президент КХЛ Александр Медведев, также мы общались с Владимиром Шалаевым и Романом Ротенбергом. Я оказывал некоторое содействие в формировании концепции, разработке типовых контрактов, других документов. Сотрудничал с КХЛ около двух лет, и мне это было интересно.
— Как в Канаде и США отнеслись к вашему участию в российском проекте?
— Я же к тому времени уже не работал в НХЛПА. Так что никаких вопросов после того, как я принял предложение господина Медведева, не возникло.
— Правильно ли, на ваш взгляд, все в КХЛ происходило и происходит?
— Речь шла о новой лиге, которая хотела взять за образец все лучшее, что есть в НХЛ, и постараться со временем составить ей конкуренцию. В связи с этим имелась тенденция делать все слишком быстро. Впрочем, в таких ситуациях лучше быть чрезмерно агрессивным, нежели проявлять пассивность.
Давно уже не имею к КХЛ никакого отношения, поэтому не могу говорить о правильности или неправильности ее действий, но продолжаю следить за лигой. Как я понимаю, у российского хоккея сейчас непростые времена. В частности, необходимо поддерживать определенные качественные требования к клубам и аренам, что не во всех городах просто. Команд в КХЛ очень много. Возможно, в российском случае не так уж обязательна концепция закрытой лиги — и имеет смысл, подобно другим видам спорта, ввести ежегодный обмен между лигами.
— КХЛ отстала от НХЛ навсегда?
— Никогда не говори «никогда». Но зазор, конечно, есть. В КХЛ есть очень и очень хорошие хоккеисты. Но не думаю, что глубину составов в ней можно сравнить с энхаэловской. Подавляющее большинство сильнейших игроков, в том числе российских, все равно едет в НХЛ. Это не означает, что КХЛ не может быть очень сильной лигой. Главный вопрос — куда идет лига? Куда она хочет идти?
— И куда же?
— Уверен, например, что в КХЛ серьезно размышляют на количеством команд. Иногда лучше — это не больше, а меньше. Нужно проводить серьезный анализ, чтобы продукт был качественным и конкурентоспособным. Сколько реально сильных, дееспособных команд там есть? Может, для развития и прогресса лиги лучше иметь, например, 18 команд? А может, как я уже сказал, имеет смысл делать так, как в футбольных лигах Европы — с циркуляцией между высшим и следующим дивизионами?
НЕ ДУМАЮ, ЧТО СУПЕРСЕРИИ МЕЖДУ ОБЛАДАТЕЛЯМИ КУБКОВ СТЭНЛИ И ГАГАРИНА СЕЙЧАС АКТУАЛЬНЫ
— Что в НХЛ точно невозможно — так это создание поверх всяких потолков зарплат клуба, в которой собирается половина лучших игроков лиги. Знаете о составе СКА — с Ковальчуком, Дацюком, Войновым и многими другими?
— Сколько СКА выиграл Кубков Гагарина?
— Один.
— Вот видите. Даже когда у тебя лучшие игроки, это не означает, что они все выиграют. Это спорт, и все решается на льду! В НХЛ был период, когда у «Нью-Йорк Рейнджерс» долгое время была самая высокая зарплатная ведомость, а клуб шесть или семь лет не мог попасть в
— Кстати, Ассоциация игроков пыталась защитить права Войнова, прежде чем он вынужден был вернуться в Россию?
— Да, НХЛПА участвовала в разрешении ситуации Войнова. Но о подробностях пусть рассказывают те, кто этим непосредственно занимался.
— Знаете о своих коллегах из профсоюза игроков КХЛ?
— Знаю, хотя и не говорил с Андреем Коваленко, чтобы узнать подробности его работы. Не знаю и нюансов их отношений с лигой. Но понимаю, что такие вещи не развиваются так быстро, как некоторым хотелось бы. Считаю очень важным и здоровым для нормального существования лиги, чтобы была сильная ассоциация игроков. Наверняка некоторые руководители клубов считают иначе. Но у игроков должен быть голос!
— Кто из российских игроков наиболее активно участвовал в деятельности Ассоциации игроков НХЛ ваших времен?
— Многие. Ларионов, Павел Буре, Каспарайтис, Твердовский, Кравчук… И их взгляд был другим, нежели у североамериканцев, что приносило нам пользу. Важной была и сама их активность, поскольку хоккеистов из России в НХЛ было много.
— В чем они наиболее активны?
— Например, в обсуждении методов тренировочной работы. Уровня контроля, как часто тренировки проходят и сколько часов они длятся. Как все знают, игроков иногда перетренировывают, и это может сказаться на их здоровье.
— В СССР это было десятилетиями! И возраст смертности среди бывших советских хоккеистов просто ужасающ.
— О том и речь. И в той же КХЛ, как некоторые считают, лагеря длятся дольше, чем должны. В НХЛ игроки занимаются сами и приезжают в достаточно сжатые по времени
При этом прекрасно понимаю разницу в истории, привычках, менталитете. Помню свой первый визит в Москву в роли главы Ассоциации игроков в сентябре 1990 года. «Миннесота» и «Монреаль» тогда проводили суперсерии в СССР. Хоккеистам из НХЛ непросто было свыкнуться с некоторыми бытовыми нюансами — будь то в плане еды, воды, гостиниц. Можно только представить, как сложно было было российским игрокам, как раз в то время поехавшим за океан не на
— Кстати,
— Рассмотреть можно все, и нельзя сразу говорить: «Невозможно». Но в реальности не думаю, что хоккейные умы сейчас будут сопоставлять силу НХЛ и КХЛ как лиг. А такие суперсерии — это как сравнение. Может ли
НХЛ в этом сезоне празднует свое столетие, и она явно выдержала проверку временем. Между обстановкой в ней и в любой другой лигой в мире есть контраст. Представьте, что
— В НХЛ уже и российский судья есть — Евгений Ромасько.
— Это большой шаг. Если НХЛ — это лучшая лига и лучшие игроки отовсюду в мире, то почему там не быть и судьям из разных стран? Прекрасно видеть судей из Европы, способных работать здесь. И судейство в лиге за годы заметно улучшилось, чтобы соответствовать уровню игроков.
— На Кубке мира судейство было идеальным — такое циничное убийство, как в исполнении Дона Кохарски в финале Кубка Канады-87, сейчас невозможно.
— Все, в том числе и Ассоциация игроков, хотели, чтобы качество судейства выросло. Оно сейчас и близко не то, что было десятилетия назад. Судьи НХЛ — большие профессионалы, много тренируются и смотрят видео. Они подняли планку, а вслед улучшился и арбитраж по всему миру. Надо отдать должное людям, которые сняли судейский вопрос в мировом хоккее с повестки дня.
ХОККЕИСТЫ ТАК ЖЕ ХОТЯТ ИГРАТЬ НА ОЛИМПИАДАХ, КАК РАНЬШЕ
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— В том, что Кубок мира сохранится, у меня нет ни малейших сомнений. А вот каким будет формат, организаторам предстоит всерьез подумать. Должны ли матчи турнира пройти в Москве, Праге, Стокгольме, Хельсинки? Торонто, где прошел весь нынешний Кубок мира — город мирового класса с уникальным местоположением. Наверное, единственный, который смог бы принять столько матчей с таким болельщицким интересом.
Многие не были уверены, что эксперимент удастся —
— Мог ли Кубок мира проводиться чаще, чем три раза за 20 лет?
— Как раз в это время игроки НХЛ стали участвовать в Олимпиадах. И если бы каждые два года хоккеисты участвовали то в Играх, то в Кубках мира, международный календарь мог бы получиться перенасыщенным. Ведь люди играют и так очень много.
— Не думаете, что Кубок мира задвинет Олимпиаду? Или два этих соревнования друг от друга не зависят?
— В
Да, длительный перелет и остановка сезона на две недели — это всегда серьезный вызов. Понимаю, что главный вопрос сегодня, — это экономика. То, что МОК изменил прежнюю практику, вызвало проблемы. И
—
— Да, и помню, что в Нагано были проблемы с расселением, которых в
Мы приобретали опыт и делали выводы. Это был процесс учебы для всех, и все очень напряженно работали. Но на выходе получался продукт, который смотрели миллионы. И то, что игроки хотят выступать на Олимпиадах, как прежде, — тут даже вопросов быть не может.
— Александр Овечкин заявил, что поедет в Пхенчхан в любом случае, а Тед Леонсис — что туда его отпустит. Это может повлиять на итог переговоров?
— Конечно. Когда
О ЛОКАУТАХ НЕ ЖАЛЕЮ. С ЛАРИОНОВЫМ ДРУЖУ СЕМЬЯМИ
— Судя по тому, что вы назначили мне встречу в
— У меня в ней нет официальной должности, я не занимаюсь каждодневной работой. Но консультирую ряд людей по различным вопросам. У меня хорошие отношения с Ассоциацией, лично Доном Фером и теми, кто рядом с ним. В целом же я теперь просто болельщик — причем не только профессионального, но и молодежного, и юношеского хоккея.
— Какие отношения у вас сейчас с Гэри Бэттменом?
— Хорошие, хоть мы и не видимся регулярно. Встречались в Сочи, в Торонто на Кубке мира. Да, переговоры — штука тяжелая, и во время двух локаутов все было непросто. Но это часть бизнеса, и у меня ноль сожалений. Результаты для игроков, которые были достигнуты, говорят сами за себя. Кто следит за этим — все понимает. А я был счастлив работать на них в течение 15 лет.
— Судя по тому, какие отношения у вас с тем же Ларионовым — ноль сожалений и у игроков.
— Знаю Игоря и всю его семью много лет. Я вырос и живу в Детройте, а Ларионов там играл много лет. Он был фантастическим игроком и остается интереснейшей личностью. Горжусь нашей дружбой. Не думаю, что у меня еще с
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