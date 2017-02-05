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В 90-е и первой половине 2000-х этот человек был как минимум вторым по влиятельности в НХЛ — после комиссионера Лиги Гэри Бэттмена. Да и с ним мог поспорить — недаром, например, победителем локаута 1994 года все считали не лигу, а НХЛПА. Могущественный президент Ассоциации игроков НХЛ огнем и мечом защищал интересы хоккеистов — и, не делай он этого с высочайшей степенью профессионализма, никогда не продержался бы на этой шипящей сковороде почти полтора десятилетия. Для сравнения, три его сменщика — до Дональда Фера — не проработали в совокупности и пяти лет.

Гуденау ушел из Ассоциации игроков после того, как она проиграла лиге самую затяжную локаутную партию — длиною аж в год, когда вообще не состоялся сезон-2004/05. А несколько лет спустя он поучаствовал в создании КХЛ. Правда, надолго у нас в стране не задержался.

Познакомил нас с Гуденау Игорь Ларионов. Степень близости Профессора с бывшим профсоюзным боссом поразительна: наша хоккейная легенда при мне позвонила ему поздно вечером, а на следующий день я уже сидел в офисе… НХЛПА в одном из небоскребов Торонто в двух минутах ходьбы от Air Canada Centre.

КХЛ ХОТЕЛА ВЗЯТЬ ЗА ОБРАЗЕЦ ВСЕ ЛУЧШЕЕ, ЧТО ЕСТЬ В НХЛ

— Последняя ваша официальная хоккейная деятельность была, как это ни удивительно, связана с КХЛ. Как это получилось? — спрашиваю Гуденау.

— Ко мне обратился первый президент КХЛ Александр Медведев, также мы общались с Владимиром Шалаевым и Романом Ротенбергом. Я оказывал некоторое содействие в формировании концепции, разработке типовых контрактов, других документов. Сотрудничал с КХЛ около двух лет, и мне это было интересно.

— Как в Канаде и США отнеслись к вашему участию в российском проекте?

— Я же к тому времени уже не работал в НХЛПА. Так что никаких вопросов после того, как я принял предложение господина Медведева, не возникло.

— Правильно ли, на ваш взгляд, все в КХЛ происходило и происходит?

— Речь шла о новой лиге, которая хотела взять за образец все лучшее, что есть в НХЛ, и постараться со временем составить ей конкуренцию. В связи с этим имелась тенденция делать все слишком быстро. Впрочем, в таких ситуациях лучше быть чрезмерно агрессивным, нежели проявлять пассивность.

Давно уже не имею к КХЛ никакого отношения, поэтому не могу говорить о правильности или неправильности ее действий, но продолжаю следить за лигой. Как я понимаю, у российского хоккея сейчас непростые времена. В частности, необходимо поддерживать определенные качественные требования к клубам и аренам, что не во всех городах просто. Команд в КХЛ очень много. Возможно, в российском случае не так уж обязательна концепция закрытой лиги — и имеет смысл, подобно другим видам спорта, ввести ежегодный обмен между лигами.

— КХЛ отстала от НХЛ навсегда?

— Никогда не говори «никогда». Но зазор, конечно, есть. В КХЛ есть очень и очень хорошие хоккеисты. Но не думаю, что глубину составов в ней можно сравнить с энхаэловской. Подавляющее большинство сильнейших игроков, в том числе российских, все равно едет в НХЛ. Это не означает, что КХЛ не может быть очень сильной лигой. Главный вопрос — куда идет лига? Куда она хочет идти?

— И куда же?

— Уверен, например, что в КХЛ серьезно размышляют на количеством команд. Иногда лучше — это не больше, а меньше. Нужно проводить серьезный анализ, чтобы продукт был качественным и конкурентоспособным. Сколько реально сильных, дееспособных команд там есть? Может, для развития и прогресса лиги лучше иметь, например, 18 команд? А может, как я уже сказал, имеет смысл делать так, как в футбольных лигах Европы — с циркуляцией между высшим и следующим дивизионами?

НЕ ДУМАЮ, ЧТО СУПЕРСЕРИИ МЕЖДУ ОБЛАДАТЕЛЯМИ КУБКОВ СТЭНЛИ И ГАГАРИНА СЕЙЧАС АКТУАЛЬНЫ

— Что в НХЛ точно невозможно — так это создание поверх всяких потолков зарплат клуба, в которой собирается половина лучших игроков лиги. Знаете о составе СКА — с Ковальчуком, Дацюком, Войновым и многими другими?

— Сколько СКА выиграл Кубков Гагарина?

— Один.

— Вот видите. Даже когда у тебя лучшие игроки, это не означает, что они все выиграют. Это спорт, и все решается на льду! В НХЛ был период, когда у «Нью-Йорк Рейнджерс» долгое время была самая высокая зарплатная ведомость, а клуб шесть или семь лет не мог попасть в плей-офф. Об этом нельзя забывать.

— Кстати, Ассоциация игроков пыталась защитить права Войнова, прежде чем он вынужден был вернуться в Россию?

— Да, НХЛПА участвовала в разрешении ситуации Войнова. Но о подробностях пусть рассказывают те, кто этим непосредственно занимался.

— Знаете о своих коллегах из профсоюза игроков КХЛ?

— Знаю, хотя и не говорил с Андреем Коваленко, чтобы узнать подробности его работы. Не знаю и нюансов их отношений с лигой. Но понимаю, что такие вещи не развиваются так быстро, как некоторым хотелось бы. Считаю очень важным и здоровым для нормального существования лиги, чтобы была сильная ассоциация игроков. Наверняка некоторые руководители клубов считают иначе. Но у игроков должен быть голос!

— Кто из российских игроков наиболее активно участвовал в деятельности Ассоциации игроков НХЛ ваших времен?

— Многие. Ларионов, Павел Буре, Каспарайтис, Твердовский, Кравчук… И их взгляд был другим, нежели у североамериканцев, что приносило нам пользу. Важной была и сама их активность, поскольку хоккеистов из России в НХЛ было много.

— В чем они наиболее активны?

— Например, в обсуждении методов тренировочной работы. Уровня контроля, как часто тренировки проходят и сколько часов они длятся. Как все знают, игроков иногда перетренировывают, и это может сказаться на их здоровье.

— В СССР это было десятилетиями! И возраст смертности среди бывших советских хоккеистов просто ужасающ.

— О том и речь. И в той же КХЛ, как некоторые считают, лагеря длятся дольше, чем должны. В НХЛ игроки занимаются сами и приезжают в достаточно сжатые по времени тренинг-кемпы уже в хорошей форме. Некоторые кахээловские клубы считают правильным иной подход. Не удивлюсь, если у игроков — другое мнение.

При этом прекрасно понимаю разницу в истории, привычках, менталитете. Помню свой первый визит в Москву в роли главы Ассоциации игроков в сентябре 1990 года. «Миннесота» и «Монреаль» тогда проводили суперсерии в СССР. Хоккеистам из НХЛ непросто было свыкнуться с некоторыми бытовыми нюансами — будь то в плане еды, воды, гостиниц. Можно только представить, как сложно было было российским игрокам, как раз в то время поехавшим за океан не на неделю-две, а на годы. Да еще и без знания языка.

— Кстати, по-вашему, реалистичны ли прожекты современных суперсерий — например, между действующими обладателями Кубков Стэнли и Гагарина?

— Рассмотреть можно все, и нельзя сразу говорить: «Невозможно». Но в реальности не думаю, что хоккейные умы сейчас будут сопоставлять силу НХЛ и КХЛ как лиг. А такие суперсерии — это как сравнение. Может ли какая-то команда КХЛ в конкретный вечер сразиться с клубом НХЛ и даже обыграть его? Да, я могу такое представить. Но не все команды КХЛ со всеми командами НХЛ. Это — к тому же вопросу о количестве команд в лиге.

НХЛ в этом сезоне празднует свое столетие, и она явно выдержала проверку временем. Между обстановкой в ней и в любой другой лигой в мире есть контраст. Представьте, что где-то в мире создается структура, куда приезжают работать 700 ведущих архитекторов, инженеров, докторов в мире. В хоккее такая организация есть! Причина? Возможно, североамериканская спортивная этика. Она поистине фантастическая. И другим с нее стоит брать пример.

— В НХЛ уже и российский судья есть — Евгений Ромасько.

— Это большой шаг. Если НХЛ — это лучшая лига и лучшие игроки отовсюду в мире, то почему там не быть и судьям из разных стран? Прекрасно видеть судей из Европы, способных работать здесь. И судейство в лиге за годы заметно улучшилось, чтобы соответствовать уровню игроков.

— На Кубке мира судейство было идеальным — такое циничное убийство, как в исполнении Дона Кохарски в финале Кубка Канады-87, сейчас невозможно.

— Все, в том числе и Ассоциация игроков, хотели, чтобы качество судейства выросло. Оно сейчас и близко не то, что было десятилетия назад. Судьи НХЛ — большие профессионалы, много тренируются и смотрят видео. Они подняли планку, а вслед улучшился и арбитраж по всему миру. Надо отдать должное людям, которые сняли судейский вопрос в мировом хоккее с повестки дня.

ХОККЕИСТЫ ТАК ЖЕ ХОТЯТ ИГРАТЬ НА ОЛИМПИАДАХ, КАК РАНЬШЕ

— По-вашему, состоится ли Кубок мира в 2020 году в таком же формате — в одном городе, с командами Европы и молодежкой Северной Америки?

— В том, что Кубок мира сохранится, у меня нет ни малейших сомнений. А вот каким будет формат, организаторам предстоит всерьез подумать. Должны ли матчи турнира пройти в Москве, Праге, Стокгольме, Хельсинки? Торонто, где прошел весь нынешний Кубок мира — город мирового класса с уникальным местоположением. Наверное, единственный, который смог бы принять столько матчей с таким болельщицким интересом.

Многие не были уверены, что эксперимент удастся — все-таки это объединенные команды. Но в обоих случаях все сработало. Две эти сборные, придуманные НХЛ и НХЛПА, чтобы все лучшие хоккеисты из всех стран участвовали в турнире, создали на Кубке мира особую атмосферу. И хотя бы поэтому Кубок мира-2016 можно считать уникальным. И в целом он однозначно получился успешным, и организаторы вправе гордиться этим успехом.

— Мог ли Кубок мира проводиться чаще, чем три раза за 20 лет?

— Как раз в это время игроки НХЛ стали участвовать в Олимпиадах. И если бы каждые два года хоккеисты участвовали то в Играх, то в Кубках мира, международный календарь мог бы получиться перенасыщенным. Ведь люди играют и так очень много.

— Не думаете, что Кубок мира задвинет Олимпиаду? Или два этих соревнования друг от друга не зависят?

— В какой-то мере зависят. Но Олимпиада — особое соревнование. Игрокам всегда нравилось жить в деревне, общаться с атлетами мирового класса из других видов спорта. С Нагано-1998, когда все это началось, интерес хоккеистов к участию в Играх не уменьшился. И хоккей на зимних Олимпиадах находится в центре внимания.

Да, длительный перелет и остановка сезона на две недели — это всегда серьезный вызов. Понимаю, что главный вопрос сегодня, — это экономика. То, что МОК изменил прежнюю практику, вызвало проблемы. И все-таки очень надеюсь, что Бэтмен, Фер, Фазель и МОК все утрясут. Как болельщик, каковым я в данный момент являюсь, скрещиваю пальцы (американский аналог нашего «держу кулаки». — Прим. И. Р.), что все игроки НХЛ поедут в Корею.

— Начались-то Олимпиады с участием игроков НХЛ как раз при вас в НХЛПА.

— Да, и помню, что в Нагано были проблемы с расселением, которых в Солт-Лейк-Сити уже не было. И в 98-м, и в 2002-м, и далее останавливался сезон, иногда были очень длинные перелеты. Да, это сложно, но мы как-то находили такую возможность!

Мы приобретали опыт и делали выводы. Это был процесс учебы для всех, и все очень напряженно работали. Но на выходе получался продукт, который смотрели миллионы. И то, что игроки хотят выступать на Олимпиадах, как прежде, — тут даже вопросов быть не может.

— Александр Овечкин заявил, что поедет в Пхенчхан в любом случае, а Тед Леонсис — что туда его отпустит. Это может повлиять на итог переговоров?

— Конечно. Когда топ-игрок говорит то, что он сказал, — люди слушают это. Не думаю, что это будет определяющим фактором, но одним из — будет. Быть олимпийцем было и остается огромной честью. Игроки будут об этом помнить всю жизнь.

О ЛОКАУТАХ НЕ ЖАЛЕЮ. С ЛАРИОНОВЫМ ДРУЖУ СЕМЬЯМИ

— Судя по тому, что вы назначили мне встречу в штаб-квартире Ассоциации игроков, вы снова имеете к ней отношение?

— У меня в ней нет официальной должности, я не занимаюсь каждодневной работой. Но консультирую ряд людей по различным вопросам. У меня хорошие отношения с Ассоциацией, лично Доном Фером и теми, кто рядом с ним. В целом же я теперь просто болельщик — причем не только профессионального, но и молодежного, и юношеского хоккея.

— Какие отношения у вас сейчас с Гэри Бэттменом?

— Хорошие, хоть мы и не видимся регулярно. Встречались в Сочи, в Торонто на Кубке мира. Да, переговоры — штука тяжелая, и во время двух локаутов все было непросто. Но это часть бизнеса, и у меня ноль сожалений. Результаты для игроков, которые были достигнуты, говорят сами за себя. Кто следит за этим — все понимает. А я был счастлив работать на них в течение 15 лет.

— Судя по тому, какие отношения у вас с тем же Ларионовым — ноль сожалений и у игроков.