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5 февраля 2017, 11:34 | Хоккей: НХЛ | Р-Спорт

«Сан-Хосе» на своем льду по буллитам уступил «Аризоне»

МОСКВА, 5 фев — Р-Спорт. «Сан-Хосе Шаркс» на своем льду в серии буллитов проиграл «Аризоне Койотис» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, прошедшая в субботу в Сан-Хосе, завершилась со счетом 3:2 (0:0, 1:1, 1:1, 0:0, 1:0) в пользу гостей. Решающий буллит реализовал Радим Врбата, а в основное время у «Аризоны» отличились Шейн Доан (33-я минута) и Райан Уайт (43). У «Сан-Хосе» шайбы забросили Бренден Диллон (38) и Логан Кутюр (43).

В другом матче субботы «Миннесота Уайлд» в гостях обыграла «Ванкувер Кэнакс» со счетом 6:3 (2:1, 3:2, 1:0). В составе «Миннесоты» хет-триком отметился финский форвард Микаэль Гранлунд, который также отдал одну результативную передачу и был признан первой звездой дня в НХЛ.

5.02.2017 06:30 Регулярный чемпионат SAP Center
Сан-Хосе Шаркс 2:3 Б Аризона Койотс
(0:0, 1:1, 1:1, 0:0, 0:1)
Главные тренеры
Питер Дебур Дэйв Типпетт
Вратари
Мартин Джонс Майк Смит
1-й период
11:06 Томаш Хертл
14:09 Бренден Диллон
Лоусон Круз 14:09
Шейн Доун 16:22
Люк Шенн 18:17
Майк Смит 18:17
2-й период
22:34 Кевин Лабанк
22:34 Майкл Хэйли
Оливер Экман-Ларссон 22:34
30:33
Шейн Доун (Дж. Макгинн, А. Голигоски) 32:23
34:27 Брент Бернс
37:15 Бренден Диллон (П. Марло, Л. Кутюр)
3-й период
42:18 Логан Кутюр (П. Марло, Мик. Бедкер)
Райан Уайт 42:44
Овертайм
Шейн Доун 62:09
Серия буллитов - победный бросок
Р. Врбата
Статистика
15 Штрафное время 15
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 1
Лучшие игроки
Л. Кутюр (Сан-Хосе Шаркс), П. Марло (Сан-Хосе Шаркс), Б. Диллон (Сан-Хосе Шаркс)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Сан-Хосе Шаркс
Новости Матчи Состав Статистика
Аризона Койотс
Новости Матчи Состав Статистика
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