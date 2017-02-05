«Сан-Хосе» на своем льду по буллитам уступил «Аризоне»

Встреча, прошедшая в субботу в Сан-Хосе, завершилась со счетом 3:2 (0:0, 1:1, 1:1, 0:0, 1:0) в пользу гостей. Решающий буллит реализовал Радим Врбата, а в основное время у «Аризоны» отличились Шейн Доан (33-я минута) и Райан Уайт (43). У «Сан-Хосе» шайбы забросили Бренден Диллон (38) и Логан Кутюр (43).

В другом матче субботы «Миннесота Уайлд» в гостях обыграла «Ванкувер Кэнакс» со счетом 6:3 (2:1, 3:2, 1:0). В составе «Миннесоты» хет-триком отметился финский форвард Микаэль Гранлунд, который также отдал одну результативную передачу и был признан первой звездой дня в НХЛ.