«Сан-Хосе» на своем льду по буллитам уступил «Аризоне»
МОСКВА, 5 фев —
Р-Спорт. «Сан-Хосе Шаркс» на своем льду в серии буллитов проиграл «Аризоне Койотис» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, прошедшая в субботу в
В другом матче субботы «Миннесота Уайлд» в гостях обыграла «Ванкувер Кэнакс» со счетом 6:3 (2:1, 3:2, 1:0). В составе «Миннесоты»
|5.02.2017 06:30
|Регулярный чемпионат
|SAP Center
|Сан-Хосе Шаркс
|2:3 Б
|Аризона Койотс
|(0:0, 1:1, 1:1, 0:0, 0:1)
Главные тренеры
|Питер Дебур
|Дэйв Типпетт
Вратари
|Мартин Джонс
|Майк Смит
|1-й период
|11:06
|Томаш Хертл
|14:09
|Бренден Диллон
|Лоусон Круз
|14:09
|Шейн Доун
|16:22
|Люк Шенн
|18:17
|Майк Смит
|18:17
|2-й период
|22:34
|Кевин Лабанк
|22:34
|Майкл Хэйли
|Оливер Экман-Ларссон
|22:34
|30:33
|Шейн Доун (Дж. Макгинн, А. Голигоски)
|32:23
|34:27
|Брент Бернс
|37:15
|Бренден Диллон (П. Марло, Л. Кутюр)
|3-й период
|42:18
|Логан Кутюр (П. Марло, Мик. Бедкер)
|Райан Уайт
|42:44
|Овертайм
|Шейн Доун
|62:09
Серия буллитов - победный бросок
|Р. Врбата
Статистика
|15
|Штрафное время
|15
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|1
Лучшие игроки
|Л. Кутюр (Сан-Хосе Шаркс), П. Марло (Сан-Хосе Шаркс), Б. Диллон (Сан-Хосе Шаркс)
Судьи
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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