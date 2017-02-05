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5 февраля 2017, 11:25 | Хоккей: НХЛ | Р-Спорт

Голевые передачи Анисимова и Панарина помогли «Чикаго» победить «Даллас»

МОСКВА, 5 фев — Р-Спорт. «Чикаго Блэкхокс», в составе которого результативными передачами отметились россияне Артем Анисимов и Артемий Панарин, на выезде обыграл «Даллас Старз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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Встреча, прошедшая в субботу в Далласе, завершилась со счетом 5:3 (0:0, 2:1, 3:2) в пользу гостей. Анисимов вместе с Панариным ассистировал Тревору ван Римсдайку на 56-й минуте, а шестью минутами ранее с паса Анисимова шайбу забросил еще Патрик Кейн (50). Также в составе «ястребов» отличились Райан Хартман (27), Густав Форслинг (29) и Джонатан Тэйвз (60). У хозяев шайбы забросили Радек Факса (21), Джейми Бенн (41) и Тайлер Сегин (50).

В другом матче дня «Тампа Бэй Лайтнинг» дома по буллитам одолела «Анахайм Дакс» со счетом 3:2 (1:1, 1:0, 0:1, 0:0, 1:0), а российский форвард «Тампы» Никита Кучеров отметился двумя результативными передачами.

Результаты других субботних матчей НХЛ:

«Нью-Йорк Айлендерс» — «Каролина Харрикейнз» — 4:5 (в овертайме),

«Баффало Сейбрз» — «Оттава Сенаторз» — 4:0,

«Бостон Брюинз» — «Торонто Мейпл Лифс» — 5:6,

«Коламбус Блю Джекетс» — «Нью-Джерси Девилз» — 1:5,

«Нэшвилл Предаторз» — «Детройт Ред Уингз» — 0:1,

«Сент-Луис Блюз» — «Питтсбург Пингвинз» — 1:4.
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