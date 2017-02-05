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5 февраля 2017, 11:42 | Хоккей: НХЛ | ТАСС

Две передачи Кучерова помогли «Тампе» победить «Анахайм»

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. «Тампа-Бэй» в серии буллитов обыграла «Анахайм» со счетом 3:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

МОСКВА 5 февраля. /ТАСС/. Тампа-Бэй в серии буллитов обыграла Анахайм со счетом 3:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Увеличить
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У хозяев шайбы забросили Джонатан Друэн (10-я минута) и Алекс Киллорн (31). В составе «Анахайма» отличились Брэндон Монтур (9) и Райан Гецлаф (45).

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров отметился во встрече двумя результативными передачами, а также реализовал буллит в послематчевой серии. В текущем регулярном чемпионате Кучеров отдал 28 голевых передач, всего на его счету 47 очков. Еще один форвард «Тампы» Владислав Наместников результативными действиями в игре не отметился.

«Тампа-Бэй» занимает последнее место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 52 очка. «Анахайм» идет четвертым на Западе, набрав 66 очков.

В другом матче дня «Коламбус» проиграл на своем льду «Нью-Джерси» со счетом 1:5. Голкипер хозяев Сергей Бобровский отразил 25 из 29 бросков по своим воротам, а также заработал две минуты штрафа за удар соперника клюшкой.

5.02.2017 03:00 Регулярный чемпионат Amalie Arena
Тампа-Бэй Лайтнинг 3:2 Б Анахайм Дакс
(1:1, 1:0, 0:1, 0:0, 1:0)
Главные тренеры
Джон Купер Рэнди Карлайл
Вратари
Бен Бишоп Джонатан Бернье
1-й период
02:08 Габриель Дюмон
Ши Теодор 07:33
07:36 Джонатан Друэн
Брэндон Монтур (Я. Сильверберг, Р. Кеслер) 08:14
09:48 Джонатан Друэн (Т. Джонсон, Н. Кучеров)
10:52 Джей Ти Браун
Джозеф Крамаросса 10:52
12:24 Тайлер Джонсон
18:00 Брэйдон Коберн
Кори Перри 18:00
Райан Кеслер 18:47
2-й период
Брэндон Монтур 29:24
30:56 Александер Киллорн (Н. Кучеров)
31:16 Седрик Пакетт
Антуан Верметт 33:12
Ши Теодор 36:33
Ши Теодор 36:33
38:11 Никита Кучеров
3-й период
Райан Гецлаф (К. Бекса, Р. Кеслер) 44:02
Нэйт Томпсон 50:19
51:19 Виктор Хедман
Серия буллитов - победный бросок
Б. Бойл
Статистика
19 Штрафное время 21
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
Н. Кучеров (Тампа-Бэй Лайтнинг), Р. Кеслер (Анахайм Дакс), А. Киллорн (Тампа-Бэй Лайтнинг)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Тампа-Бэй Лайтнинг
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