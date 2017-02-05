Две передачи Кучерова помогли «Тампе» победить «Анахайм»

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

У хозяев шайбы забросили Джонатан Друэн (10-я минута) и Алекс Киллорн (31). В составе «Анахайма» отличились Брэндон Монтур (9) и Райан Гецлаф (45).

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров отметился во встрече двумя результативными передачами, а также реализовал буллит в послематчевой серии. В текущем регулярном чемпионате Кучеров отдал 28 голевых передач, всего на его счету 47 очков. Еще один форвард «Тампы» Владислав Наместников результативными действиями в игре не отметился.

«Тампа-Бэй» занимает последнее место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 52 очка. «Анахайм» идет четвертым на Западе, набрав 66 очков.

В другом матче дня «Коламбус» проиграл на своем льду «Нью-Джерси» со счетом 1:5. Голкипер хозяев Сергей Бобровский отразил 25 из 29 бросков по своим воротам, а также заработал две минуты штрафа за удар соперника клюшкой.