«Колорадо» обыграл «Виннипег», у Задорова результативная передача
МОСКВА, 5 фев —
Р-Спорт. Хоккеисты «Колорадо» дома обыграли «Виннипег» в матче регулярного чемпионата НХЛ, российский защитник Никита Задоров отметился уже 10-й результативной передачей в сезоне.
Встреча, прошедшая в субботу в Денвере, завершилась победой хозяев льда со счетом 5:2 (2:1, 1:1, 2:0). Шайбами в составе победителей отметились Джером Игинла (на 6-й минуте), Натан Маккинон (15), Мэттью Ньето (29, 60) и Карл Сёдерберг (43). У «Виннипега» дубль сделал Адам Лоури (10,21).
Задоров ассистировал Ньето, когда американский форвард «Колорадо» забрасывал в пустые ворота.
Клуб из Денвера прервал серию из девяти поражений.
|4.02.2017 23:00
|Зрители 13930
|Регулярный чемпионат
|Pepsi Center
|Колорадо Эвеланш
|5:2
|Виннипег Джетс
|(2:1, 1:1, 2:0)
Главные тренеры
|Джаред Беднар
|Пол Морис
Вратари
|Кэлвин Пикар
|Ондржей Павелец 57:19 (О. Павелец 59:22)
|1-й период
|Дастин Бафлин
|03:47
|05:27
|Джером Игинла (Ф. Бошемен, М. Дюшен)
|Адам Лаури (Дж. Армиа)
|09:35
|14:35
|Натан Маккиннон (Г. Ландескуг, М. Рантанен)
|19:21
|Габриэль Ландескуг
|2-й период
|Адам Лаури (Б. Уилер, Д. Бафлин)
|20:29
|23:39
|Коди Голубеф
|28:03
|Мэтью Нието (П. Уиркош, М. Дюшен)
|3-й период
|42:04
|Карл Седерберг (Б. Комо, Дж. Игинла)
|48:43
|Франсуа Бошемен
|Блэйк Уилер
|49:13
|49:42
|Никита Задоров
|49:42
|Никита Задоров
|Джейкоб Трауба
|49:42
|Джейкоб Трауба
|49:42
|Джейкоб Трауба
|49:42
|52:05
|Коди Голубеф
|59:22
|п.в.
|Мэтью Нието (М. Дюшен, Н. Задоров)
Статистика
|15
|Штрафное время
|21
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|1
Лучшие игроки
|Дж. Игинла (Колорадо Эвеланш), А. Лаури (Виннипег Джетс), М. Дюшен (Колорадо Эвеланш)
Судьи
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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