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5 февраля 2017, 11:17 | Хоккей: НХЛ | Р-Спорт

«Колорадо» обыграл «Виннипег», у Задорова результативная передача

МОСКВА, 5 фев — Р-Спорт. Хоккеисты «Колорадо» дома обыграли «Виннипег» в матче регулярного чемпионата НХЛ, российский защитник Никита Задоров отметился уже 10-й результативной передачей в сезоне.

Встреча, прошедшая в субботу в Денвере, завершилась победой хозяев льда со счетом 5:2 (2:1, 1:1, 2:0). Шайбами в составе победителей отметились Джером Игинла (на 6-й минуте), Натан Маккинон (15), Мэттью Ньето (29, 60) и Карл Сёдерберг (43). У «Виннипега» дубль сделал Адам Лоури (10,21).

Задоров ассистировал Ньето, когда американский форвард «Колорадо» забрасывал в пустые ворота.

Клуб из Денвера прервал серию из девяти поражений.

4.02.2017 23:00 Зрители 13930 Регулярный чемпионат Pepsi Center
Колорадо Эвеланш 5:2 Виннипег Джетс
(2:1, 1:1, 2:0)
Главные тренеры
Джаред Беднар Пол Морис
Вратари
Кэлвин Пикар Ондржей Павелец 57:19 (О. Павелец 59:22)
1-й период
Дастин Бафлин 03:47
05:27 Джером Игинла (Ф. Бошемен, М. Дюшен)
Адам Лаури (Дж. Армиа) 09:35
14:35 Натан Маккиннон (Г. Ландескуг, М. Рантанен)
19:21 Габриэль Ландескуг
2-й период
Адам Лаури (Б. Уилер, Д. Бафлин) 20:29
23:39 Коди Голубеф
28:03 Мэтью Нието (П. Уиркош, М. Дюшен)
3-й период
42:04 Карл Седерберг (Б. Комо, Дж. Игинла)
48:43 Франсуа Бошемен
Блэйк Уилер 49:13
49:42 Никита Задоров
49:42 Никита Задоров
Джейкоб Трауба 49:42
Джейкоб Трауба 49:42
Джейкоб Трауба 49:42
52:05 Коди Голубеф
59:22 п.в. Мэтью Нието (М. Дюшен, Н. Задоров)
Статистика
15 Штрафное время 21
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 1
Лучшие игроки
Дж. Игинла (Колорадо Эвеланш), А. Лаури (Виннипег Джетс), М. Дюшен (Колорадо Эвеланш)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Колорадо Эвеланш
Новости Матчи Состав Статистика
Виннипег Джетс
Новости Матчи Состав Статистика
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