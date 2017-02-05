«Колорадо» обыграл «Виннипег», у Задорова результативная передача

Встреча, прошедшая в субботу в Денвере, завершилась победой хозяев льда со счетом 5:2 (2:1, 1:1, 2:0). Шайбами в составе победителей отметились Джером Игинла (на 6-й минуте), Натан Маккинон (15), Мэттью Ньето (29, 60) и Карл Сёдерберг (43). У «Виннипега» дубль сделал Адам Лоури (10,21).

Задоров ассистировал Ньето, когда американский форвард «Колорадо» забрасывал в пустые ворота.

Клуб из Денвера прервал серию из девяти поражений.