Главный тренер «Вашингтона» Тротц вышел на шестое место по победам в истории НХЛ

Это шестой результат среди тренеров за всю историю лиги.



Победа над «Монреаль Канадиенс» (3:2) позволила Тротцу обойти Дика Ирвина, на счету которого 692 победы в качестве главного тренера.



Тротц в 1998 году возглавил «Нэшвилл Предаторз», с которым работал в течение 15 сезонов. В 2014 году специалист назначен главным тренером «Вашингтона».