Главный тренер «Вашингтона» Тротц вышел на шестое место по победам в истории НХЛ
Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Барри Тротц одержал 693-ю победу в регулярных чемпионатах НХЛ.
Это шестой результат среди тренеров за всю историю лиги.
Победа над «Монреаль Канадиенс» (3:2) позволила Тротцу обойти Дика Ирвина, на счету которого 692 победы в качестве главного тренера.
Тротц в 1998 году возглавил «Нэшвилл Предаторз», с которым работал в течение 15 сезонов. В 2014 году специалист назначен главным тренером «Вашингтона».
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