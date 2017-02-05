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5 февраля 2017, 0:54 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Главный тренер «Вашингтона» Тротц вышел на шестое место по победам в истории НХЛ

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Барри Тротц одержал 693-ю победу в регулярных чемпионатах НХЛ.

Это шестой результат среди тренеров за всю историю лиги.

Победа над «Монреаль Канадиенс» (3:2) позволила Тротцу обойти Дика Ирвина, на счету которого 692 победы в качестве главного тренера.

Тротц в 1998 году возглавил «Нэшвилл Предаторз», с которым работал в течение 15 сезонов. В 2014 году специалист назначен главным тренером «Вашингтона».

Вашингтон Кэпиталз
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