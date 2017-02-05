Шайба Картера принесла «Лос-Анджелесу» победу над «Филадельфией» в овертайме
В матче регулярного чемпионата НХЛ «Лос-Анджелес Кингз» на выезде минимально обыграл «Филадельфия Флайерз», встреча завершилась в овертайме со счетом 1:0 в пользу гостей.
Российский форвард «Филадельфии» Роман Любимов провел на льду 9 минут 12 секунд, защитник Иван Проворов — более 24 минут.
НХЛ. Регулярный чемпионат.
«Филадельфия Флайерз» (Филадельфия) — «Лос-Анджелес Кингз» (Лос-Анджелес) — 0:1 (0:0, 0:0, 0:0, 0:1)
0:1 — Картер (Копитар, Даути) — 62:35 (3×3).
|4.02.2017 21:00
|Регулярный чемпионат
|Wells Fargo Center
|Филадельфия Флайерз
|0:1 ОТ
|Лос-Анджелес Кингз
|(0:0, 0:0, 0:0)
Главные тренеры
|Дэйв Хэкстол
|Дэррил Саттер
Вратари
|Михал Нойвирт
|Петер Будай
|1-й период
|11:20
|Клод Жиру
|2-й период
|Дастин Браун
|31:53
|32:50
|3-й период
|Брэйден Макнэбб
|44:52
|Овертайм
|Джефф Картер (А. Копитар, Д. Даути)
|62:35
Статистика
|4
|Штрафное время
|4
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
Судьи
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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