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5 февраля 2017, 0:27 | Хоккей: НХЛ | «Газета.Ру»

Шайба Картера принесла «Лос-Анджелесу» победу над «Филадельфией» в овертайме

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Лос-Анджелес Кингз» на выезде минимально обыграл «Филадельфия Флайерз», встреча завершилась в овертайме со счетом 1:0 в пользу гостей.

Российский форвард «Филадельфии» Роман Любимов провел на льду 9 минут 12 секунд, защитник Иван Проворов — более 24 минут.

НХЛ. Регулярный чемпионат.

«Филадельфия Флайерз» (Филадельфия) — «Лос-Анджелес Кингз» (Лос-Анджелес) — 0:1 (0:0, 0:0, 0:0, 0:1)

0:1 — Картер (Копитар, Даути) — 62:35 (3×3).

4.02.2017 21:00 Регулярный чемпионат Wells Fargo Center
Филадельфия Флайерз 0:1 ОТ Лос-Анджелес Кингз
(0:0, 0:0, 0:0)
Главные тренеры
Дэйв Хэкстол Дэррил Саттер
Вратари
Михал Нойвирт Петер Будай
1-й период
11:20 Клод Жиру
2-й период
Дастин Браун 31:53
32:50
3-й период
Брэйден Макнэбб 44:52
Овертайм
Джефф Картер (А. Копитар, Д. Даути) 62:35
Статистика
4 Штрафное время 4
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 0
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Лос-Анджелес Кингз
Новости Матчи Состав Статистика
Филадельфия Флайерз
Новости Матчи Состав Статистика
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