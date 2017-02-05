Гол и передача Радулова не помогли «Монреалю» обыграть «Вашингтон»

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В первом периоде команды обменялись заброшенными шайбами, Джей Бигл открыл счёт уже на четвёртой минуте, на что хозяева ответили голом Александра Радулова. Во второй двадцатиминутке Андре Бураковски вновь вывел «Вашингтон» вперёд, а в заключительной трети Никлас Бекстрём реализовал большинство, сделав счёт 3:1. Макс Пачьоретти с передачи Радулова сократил отставание до минимума, но большего команда Мишеля Террьена не добилась.