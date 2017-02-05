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5 февраля 2017, 0:14 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Гол и передача Радулова не помогли «Монреалю» обыграть «Вашингтон»

«Монреаль Канадиенс» на домашней площадке потерпел поражение от «Вашингтон Кэпиталз», матч завершился со счётом 2:3.

Монреаль Канадиенс на домашней площадке потерпел поражение от Вашингтон <span class=error>Кэпиталз</span> матч завершился со счётом 2:3. Увеличить
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В первом периоде команды обменялись заброшенными шайбами, Джей Бигл открыл счёт уже на четвёртой минуте, на что хозяева ответили голом Александра Радулова. Во второй двадцатиминутке Андре Бураковски вновь вывел «Вашингтон» вперёд, а в заключительной трети Никлас Бекстрём реализовал большинство, сделав счёт 3:1. Макс Пачьоретти с передачи Радулова сократил отставание до минимума, но большего команда Мишеля Террьена не добилась.

4.02.2017 21:00 Регулярный чемпионат Centre Bell
Монреаль Канадиенс 2:3 Вашингтон Кэпиталз
(1:1, 0:1, 1:1)
Главные тренеры
Мишель Террьен Барри Тротц
Вратари
Кэри Прайс 58:32 Брэден Холтби
1-й период
Джей Бигл (Д. Винник, Т. Уилсон) 03:02
07:32 Александр Радулов (Ф. Дано, М. Пачоретти)
11:19 Томаш Плеканец
13:02
2-й период
Джон Карлсон 24:52
Андре Бураковски (Б. Коннолли, Л. Эллер) 29:26
Брукс Орпик 31:19
3-й период
43:53 Александр Радулов
Никлас II Бэкстрем (М. Нисканен) 45:16
47:49 Макс Пачоретти (А. Радулов)
Андре Бураковски 48:43
54:14 Эндрю Шоу
Статистика
8 Штрафное время 6
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 1
Лучшие игроки
Н. Бэкстрем (Вашингтон Кэпиталз), А. Радулов (Монреаль Канадиенс), А. Бураковски (Вашингтон Кэпиталз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Монреаль Канадиенс
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