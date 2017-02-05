Гол и передача Радулова не помогли «Монреалю» обыграть «Вашингтон»
«Монреаль Канадиенс» на домашней площадке потерпел поражение от «Вашингтон Кэпиталз», матч завершился со счётом 2:3.
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В первом периоде команды обменялись заброшенными шайбами, Джей Бигл открыл счёт уже на четвёртой минуте, на что хозяева ответили голом Александра Радулова. Во второй двадцатиминутке Андре Бураковски вновь вывел «Вашингтон» вперёд, а в заключительной трети Никлас Бекстрём реализовал большинство, сделав счёт 3:1. Макс Пачьоретти с передачи Радулова сократил отставание до минимума, но большего команда Мишеля Террьена не добилась.
|4.02.2017 21:00
|Регулярный чемпионат
|Centre Bell
|Монреаль Канадиенс
|2:3
|Вашингтон Кэпиталз
|(1:1, 0:1, 1:1)
Главные тренеры
|Мишель Террьен
|Барри Тротц
Вратари
|Кэри Прайс 58:32
|Брэден Холтби
|1-й период
|Джей Бигл (Д. Винник, Т. Уилсон)
|03:02
|07:32
|Александр Радулов (Ф. Дано, М. Пачоретти)
|11:19
|Томаш Плеканец
|13:02
|2-й период
|Джон Карлсон
|24:52
|Андре Бураковски (Б. Коннолли, Л. Эллер)
|29:26
|Брукс Орпик
|31:19
|3-й период
|43:53
|Александр Радулов
|Никлас II Бэкстрем (М. Нисканен)
|45:16
|47:49
|Макс Пачоретти (А. Радулов)
|Андре Бураковски
|48:43
|54:14
|Эндрю Шоу
Статистика
|8
|Штрафное время
|6
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|1
Лучшие игроки
|Н. Бэкстрем (Вашингтон Кэпиталз), А. Радулов (Монреаль Канадиенс), А. Бураковски (Вашингтон Кэпиталз)
Судьи
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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