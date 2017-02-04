Больше не русский «Детройт»
Российский защитник Алексей Марченко сменил команду: с драфта отказов, куда его вчера выставили «Ред Уингз», нашего хоккеиста забрал «Торонто».
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Видимо, что-то случилось...
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Когда журналист Рено Лавуа объявил, что Алексея Марченко выставили на драфт отказов, это поначалу никак не могло уложиться в голове. Да, Брендан Смит выздоровел, а для того, что вывести его из списка травмированных,
«Койоты» и «Лавины», забрав с драфта отказов Бурмистрова и Барберио соответственно, подвинулись в конец очереди, поэтому у «Ливз» были все шансы. В том, что у «Листьев» появится желание разжиться неплохим защитником, сомнений не возникало.
Почему Холланд не попытался выручить за Марченко хотя бы выбор в седьмом раунде драфта, в котором его в свое время и выбрали — вопрос интересный. Но если вспоминать о том, как он относится к игрокам, как выстраивает взаимоотношения, как отпустил Нестрашила и Пулккинена как раз посредством драфта отказов — ничего особо странного, что не укладывалось бы в рамки его обычного поведения, в этом нет. Учитывая еще и то, что, по данным от источника в Детройте, Алексей был очень недоволен тем, что его посадили в запас. При том что, вернувшись в начале января в строй после травмы, он играл очень и очень прилично: 1 передача в 8 матчах при показателе полезности «+7», почти 19 минутах игрового времени и двух с небольшим в среднем минутах игры в меньшинстве.
Да и по Corsi он был третьим в команде после Крунвалля и Грина. При куда более высокой оборонительной загрузке — выше только у Эрикссона. А если брать весь сезон, то с Марченко на льду в равных составах «Детройт» пропускал всего 1,57 гола за 60 минут — это абсолютно лучший результат в составе «Ред Уингз». У идущего вторым Брендана Смита — 1,96. PDO (сумма процента реализации командой бросков и процента отраженных бросков во время его нахождения на льду) Алексея в равных составах — 102,9, пятый результат. Из защитников выше лишь у Улле. Ну, и не стоит забывать, что Марченко был одним из ключевых игроков в плане нейтрализации меньшинства.
Нравится Джеффу Блэшиллу Дженсен — что ж, так тому и быть. Ну, а Холланд легко расстается с теми, кто
Ну, а за Марченко стоит порадоваться. Он пришел в очень и очень перспективную команду к одному из лучших, если не лучшему тренеру мира, который его ко всему еще и ценит. Наверняка он с ходу вытеснит из состава Полака, вполне возможно — будет играть во второй паре с Гардинером, и не исключено, что мы даже увидим воссоединение первой пары сборной России на Кубке мира — Зайцев ждет своего партнера. И Алексей, в отличие от «Детройта», будет иметь неплохой шанс на то, чтобы продлить свою собственную серию выходов в
Игорь ЕРОНКО.
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