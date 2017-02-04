Больше не русский «Детройт»

Когда журналист Рено Лавуа объявил, что Алексея Марченко выставили на драфт отказов, это поначалу никак не могло уложиться в голове. Да, Брендан Смит выздоровел, а для того, что вывести его из списка травмированных, кого-то нужно было отправить на уэйвер. Потому что в составе нет ни одного игрока, драфту отказов не подверженного, если речь идет об отправке в фарм-клуб. Вот только Райан Спроул и особенно Томаш Юрчо явно опережали Марченко в очереди, если говорить об их игре. И потому ход Кена Холланда вызывал исключительно недоумение. Ведь я был на 200 процентов уверен, что кто-то Алексея заберет, поставив на «Аризону», «Колорадо» и в первую очередь «Торонто», как вероятных кандидатов.

«Койоты» и «Лавины», забрав с драфта отказов Бурмистрова и Барберио соответственно, подвинулись в конец очереди, поэтому у «Ливз» были все шансы. В том, что у «Листьев» появится желание разжиться неплохим защитником, сомнений не возникало. Во-первых, Маринчин, Ханвик и Полак — это три ходячих плохо катающихся кошмара. Во-вторых, Майк Бэбкок всегда был о Марченко очень высокого мнения. Два года назад, в преддверии дедлайна, он даже говорил, что предпочтет увидеть Алексея в составе «Ред Уингз» выменянному из другого клуба оборонцу. В итоге поднял его из фарма и заиграл в плей-офф, высказав немало похвал в его адрес. В-третьих, бывший 53-й номер «Крыльев» — неплохой актив. Достаточно крупный, очень физически крепкий надежный защитник с правым хватом и хорошим катанием. У него копеечный контракт, по окончании которого он будет ограниченно свободным агентом, пусть и с правом на арбитраж.

Почему Холланд не попытался выручить за Марченко хотя бы выбор в седьмом раунде драфта, в котором его в свое время и выбрали — вопрос интересный. Но если вспоминать о том, как он относится к игрокам, как выстраивает взаимоотношения, как отпустил Нестрашила и Пулккинена как раз посредством драфта отказов — ничего особо странного, что не укладывалось бы в рамки его обычного поведения, в этом нет. Учитывая еще и то, что, по данным от источника в Детройте, Алексей был очень недоволен тем, что его посадили в запас. При том что, вернувшись в начале января в строй после травмы, он играл очень и очень прилично: 1 передача в 8 матчах при показателе полезности «+7», почти 19 минутах игрового времени и двух с небольшим в среднем минутах игры в меньшинстве.

Да и по Corsi он был третьим в команде после Крунвалля и Грина. При куда более высокой оборонительной загрузке — выше только у Эрикссона. А если брать весь сезон, то с Марченко на льду в равных составах «Детройт» пропускал всего 1,57 гола за 60 минут — это абсолютно лучший результат в составе «Ред Уингз». У идущего вторым Брендана Смита — 1,96. PDO (сумма процента реализации командой бросков и процента отраженных бросков во время его нахождения на льду) Алексея в равных составах — 102,9, пятый результат. Из защитников выше лишь у Улле. Ну, и не стоит забывать, что Марченко был одним из ключевых игроков в плане нейтрализации меньшинства.

Нравится Джеффу Блэшиллу Дженсен — что ж, так тому и быть. Ну, а Холланд легко расстается с теми, кто чем-то недоволен. Даже символично, пожалуй, что впервые с 1990 года в «Детройте» не будет ни одного русского, и на этом с очень большой долей вероятности прервется уникальная серия из 25 выходов в плей-офф подряд, начавшаяся как раз тогда, когда в «Ред Уингз» появился первый такой в истории — Сергей Федоров.

Ну, а за Марченко стоит порадоваться. Он пришел в очень и очень перспективную команду к одному из лучших, если не лучшему тренеру мира, который его ко всему еще и ценит. Наверняка он с ходу вытеснит из состава Полака, вполне возможно — будет играть во второй паре с Гардинером, и не исключено, что мы даже увидим воссоединение первой пары сборной России на Кубке мира — Зайцев ждет своего партнера. И Алексей, в отличие от «Детройта», будет иметь неплохой шанс на то, чтобы продлить свою собственную серию выходов в плей-офф — «Торонто» в трех очках от идущей восьмой «Филадельфии» при трех матчах в запасе. Эта серия пока еще короткая, но, судя по мощным шагам менеджмента «Листьев», может сильно затянуться. Не без участия Марченко, который здорово вписывается в философию руководства.

Игорь ЕРОНКО.