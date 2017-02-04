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4 февраля 2017, 23:37 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

«Нэшвилл» вызвал вратаря Мазанеца из фарм-клуба и отправил в АХЛ Сароса

«Нэшвилл Предаторз» вызвал из фарм-клуба вратаря Марека Мазанеца и отправил в АХЛ голкипера Юусе Сароса.

Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Мазанец в текущем сезоне провёл четыре матча за главную команду, отразив 83,9% бросков и пропуская в среднем 4,72 шайбы за игру. Сарос одержал пять побед в 10 матчах за «Нэшвилл» с процентом отражённых бросков 94,1 и коэффициентом надёжности 1,79.

Нэшвилл Предаторз
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