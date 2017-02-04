«Нэшвилл» вызвал вратаря Мазанеца из фарм-клуба и отправил в АХЛ Сароса

Об этом сообщается на официальном сайте клуба.



Мазанец в текущем сезоне провёл четыре матча за главную команду, отразив 83,9% бросков и пропуская в среднем 4,72 шайбы за игру. Сарос одержал пять побед в 10 матчах за «Нэшвилл» с процентом отражённых бросков 94,1 и коэффициентом надёжности 1,79.