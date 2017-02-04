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4 февраля 2017, 22:38 | Хоккей: НХЛ | ТАСС

Агент: Бэбкок был заинтересован в приглашении Марченко в «Торонто»

МОСКВА, 4 февраля. /Корр. ТАСС Олег Кошелев/. Главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Торонто» Майк Бэбкок был лично заинтересован в приглашении в команду российского защитника Алексея Марченко. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил агент хоккеиста Алексей Дементьев.

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«Торонто» забрал Марченко с драфта отказов. Если бы в течение суток ни один клуб лиги не забрал бы россиянина, то 25-летний защитник отправился бы в фарм-клуб. Ранее Бэбкок возглавлял «Детройт», Марченко дебютировал в НХЛ в сезоне-2013/14 именно при этом тренере.

«Переход в «Торонто» — это лучшее, что могло произойти. Алексей попал в амбициозную команду, к тренеру, который на данный момент, наверное, является лучшим в мире. Слово Бэбкока было не последним при приглашении Марченко в «Торонто», — сказал Дементьев, отметив, что интерес к Марченко проявляли более пяти команд НХЛ.

Марченко стал вторым российским защитником в «Торонто» — с этого сезона за команду выступает Никита Зайцев. «Мы все помним, как они прекрасно действовали в одной паре с Зайцевым в составе сборной России на Кубке мира. Есть хорошая перспектива в том, что их объединят и в “Торонто”. Думаю, что на ближайшие годы команда сняла задачу поиска праворуких защитников, с Алексеем их в команде теперь достаточно», — отметил Дементьев.

Контракт Марченко с «Торонто» рассчитан до конца сезона-2017/18. В нынешнем сезоне хоккеист, пропустивший несколько игр из-за травмы, провел 30 матчей за «Детройт», в которых отметился шестью результативными передачами.

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