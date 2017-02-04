«Торонто» забрал Алексея Марченко с драфта отказов
«Торонто Мэйпл Лифс» забрал защитника Алексея Марченко с драфта отказов, куда его поместил «Детройт Ред Уингз».
Об этом в своём «твиттере» сообщает инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман.
25-летний Марченко в текущем сезоне сыграл 30 матчей, в которых набрал 6 (0+6) очков при показателе полезности «+6». В НХЛ он провёл 110 игр за четыре года с «Детройтом», набрав 19 (3+16) очков при показателе полезности «+4».
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