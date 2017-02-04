Форвард «Далласа» Спецца выбыл на неделю из-за травмы

«Пока у “Далласа” нет точных временных рамок восстановления Спеццы, но это наверняка чуть больше, чем несколько дней. Эта травма не имеет ничего общего со старыми, это не сотрясение мозга. Но, скорее всего, это займет неделю, а может две или больше», — прокомментировал травму игрока главный тренер «Старз» Линди Рафф.