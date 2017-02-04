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4 февраля 2017, 12:37 | Хоккей: НХЛ | Спорт-Экспресс

«Питтсбург» может обменять Флери?

«Питтсбург» может обменять вратаря Марка-Андре Флери, сообщает официальный сайт НХЛ.

«Пингвинз» хотели бы сохранить связку голкиперов Мюррей — Флери до конца сезона, но если 32-летний канадец попросит об обмене, то клуб прислушается к его просьбе.

У Флери заканчивается второй год действия 4-летнего контракта, который приносит хоккеисту в среднем по 5,75 миллиона долларов в год. В этом чемпионате он выполняет обязанности запасного голкипера, хотя в каждом из предыдущих семи сезонов проводил не менее 58 матчей. В этом на его счету 13 побед при 15 поражениях.

В контракте Флери есть пункт о невозможности обмена в 12 клубов лиги. По некоторым сведениям, без его согласия его не сможет забрать к себе «Лас-Вегас» на драфте расширения.

Питтсбург Пингвинз
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