«Детройт» отказался от Марченко, НХЛ не спешит на Олимпиаду

Триумф Кессела: 800 матчей и победный гол Бобровскому

Перед домашним матчем «Пингвинз» с «Коламбусом» всё внимание болельщиков «Питтсбурга» вновь было обращено на Евгения Малкина, который никак не может восстановиться от травмы колена, полученной ещё до Матча всех звёзд. Согласно последней информации, россиянин приступил к тренировкам по индивидуальной программе, но дата его возвращения в строй пока не называется. Чтобы поддержать товарища, партнёры по команде продолжили выражать недоумение по поводу отсутствия фамилии Малкина в списке 100 лучших хоккеистов в истории НХЛ.



«Лично в мой топ-100 Малкин однозначно входит. Но у других людей, очевидно, иное мнение. Для меня это странное решение, потому что Евгений это однозначно заслужил», — сказал защитник Тревор Дэйли. «Очевидно, что Малкин должен быть в этом звёздном списке. Я уверен, что он входит в сотню лучших игроков всех времён», добавил нападающий Фил Кессел, который в поединке с «Блю Джекетс» стал главным героем.



Для Кессела этот матч был 800-м в карьере, и скоростному «крайку», оставившему о себе неоднозначную память в «Бостоне» и «Торонто», удалось отметить юбилей великолепной игрой. В середине первого периода американец открыл счёт, пробив Бобровского хлёстким кистевым из-под защитника, в середине второй двадцатиминутки поучаствовал в шайбе Ника Бонино, который сделал счёт 3:1 в пользу хозяев. «Коламбус» смог отыграть дефицит и перевести встречу в овертайм, где Кессел снова оказался удачлив, с добивания реализовав удаление Аткинсона.

«Мы проделали хорошую работу. Направляли шайбу на пятачок, загружали пространство перед чужими воротами, но и соперник отвечал тем же. Вот что происходит, когда в каждой команде есть четыре равных звена и хороший голкипер», — сказал нападающий «Пингвинз» Ник Бонино.



Вратарь «Блю Джекетс» Сергей Бобровский потерпел третье поражение подряд, отразив 29 бросков из 33, но остался лидером лиги по количеству побед. «Очень хороший был третий период, в котором мы отыгрались. Сегодня было много положительных моментов, мы сделали несколько шагов в правильном направлении, ведь после Матча звёзд дела идут не так хорошо, как бы хотелось», — сказал главный тренер «Коламбуса» Джон Торторелла.



Макдэвид первым набрал 60 очков

Лидер спора бомбардиров регулярного чемпионата Коннор Макдэвид добрался до отметки в 60 очков, сохранив дистанцию в четыре балла от ближайшего преследователя, которым является Сидни Кросби. В выездной игре с «Каролиной» Макдэвид забил свой 18-й гол в сезоне, сделав это не самым обычным способом: за несколько секунд до взятия ворот у Коннора сломалась клюшка, но форвард-молния успел доехать до своей скамейки запасных, получить от персонала новое орудие труда, а затем получил пас на ход и убежал на свидание с Кэмом уУрдом.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Equipment guy picked the stick with the sick backhand. <a href="https://t.co/MHZhwhDAXo">pic.twitter.com/MHZhwhDAXo</a></p>— NHL (@NHL) <a href="https://twitter.com/NHL/status/827700392330932224">4 февраля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Гол Макдэвида не помог «нефтяникам» одержать победу — в третьем периоде всё решил разыгравшийся новичок «ураганов» Себастьян Ахо (4 гола в двух матчах). «Эдмонтон» потерпел третье поражение кряду и рискует отдать «Анахайму» инициативу в борьбе за второе место в Тихоокеанском дивизионе.

Победное возвращение Юбердо

У болельщиков «Флориды» небольшой праздник: в строй вернулись два ключевых молодых игрока, которые сразу же внесли свою лепту в итоговый результат. Александр Барков вернулся в строй после 15-матчевого отсутствия из-за травмы спины, а Джонатан Юбердо и вовсе провёл свой первый матч в сезоне, залечив болезненное повреждение ахилла, полученное ещё в тренировочном лагере. Именно эта парочка организовала решающую контратаку и «вкусный» гол в конце второго периода матча с «Дакс». «Знаете, когда не играл четыре месяца, и в первом же матче забиваешь победный гол, это особые ощущения. Чувствовал себя хорошо и буду стараться как можно скорее набрать оптимальные кондиции», — заявил Юбердо.

Декайзер испортил юбилей Чимере

Гостевой матч в Детройте стал 1000-й игрой в карьере ветерана «Айлендерс» и бывшего партнёра Александра Овечкина по «Вашингтону» нападающего Джейсона Чимеры. «Островитяне», обретшие второе дыхание после смены главного тренера, вновь выдали очень неплохую игру, сумев дважды ликвидировать отставание в счёте. За две с половиной минуты до конца третьего периода это сделал сам юбиляр, подкараулив ошибку «красных крыльев» на своём пятачке, но особой радости этот гол форварду не принёс. Когда до окончания основного времени оставалось лишь 28 секунд, защитник «Детройта» Дэнни Декайзер при помощи двух рикошетов смог забить победный гол, и тем самым завершил серию «Ред Уингз» из пяти поражений кряду.