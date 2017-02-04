Руководство «Онтарио» приняло решение провести матч с «Сан-Антонио» на розовом льду в рамках поддержки акции борьбы с раком молочной железы.

Встреча завершилась в овертайме со счетом 4:3 в пользу гостей.

«Онтарио» является фарм-клубом команды Национальной хоккейной лиги «Лос-Анджелес».

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr"><a href="https://twitter.com/hashtag/PinkintheRink?src=hash">#PinkintheRink</a> is TONIGHT! Join our fight against breast cancer as we take on the San Diego Gulls at 7! <a href="https://t.co/y8dSqimuZk">https://t.co/y8dSqimuZk</a> <a href="https://t.co/qTadkQzKUH">pic.twitter.com/qTadkQzKUH</a></p>— Ontario Reign (@ontarioreign) <a href="https://twitter.com/ontarioreign/status/827587460611788801">3 февраля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>