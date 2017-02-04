Матч АХЛ «Онтарио» — «Сан-Антонио» прошел на розовом льду
МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Клуб «Онтарио» провел домашний матч регулярного чемпионата Американской хоккейной лиги (АХЛ) на льду, окрашенном в розовый цвет вместо привычного белого. Об этом сообщает
пресс-служба клуба.
Руководство «Онтарио» приняло решение провести матч с «Сан-Антонио» на розовом льду в рамках поддержки акции борьбы с раком молочной железы.
Встреча завершилась в овертайме со счетом 4:3 в пользу гостей.
«Онтарио» является
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