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https://sport.mail.ru/news/hockey-nhl/28660684/
4 февраля 2017, 11:22 | Хоккей: НХЛ | ТАСС

Матч АХЛ «Онтарио» — «Сан-Антонио» прошел на розовом льду

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Клуб «Онтарио» провел домашний матч регулярного чемпионата Американской хоккейной лиги (АХЛ) на льду, окрашенном в розовый цвет вместо привычного белого. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Руководство «Онтарио» приняло решение провести матч с «Сан-Антонио» на розовом льду в рамках поддержки акции борьбы с раком молочной железы.

Встреча завершилась в овертайме со счетом 4:3 в пользу гостей.

«Онтарио» является фарм-клубом команды Национальной хоккейной лиги «Лос-Анджелес».
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