Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-nhl/28660682/
4 февраля 2017, 11:21 | Хоккей: НХЛ | Советский спорт

Кессел, Броди и Юбердо — три звезды игрового дня в НХЛ

Официальный сайт НХЛ представил тройку лучших хоккеистов прошедшего игрового дня.

Третьей звездой дня стал форвард «Флориды» Джонатан Юбердо, забросивший победную шайбу в матче с «Анахаймом» (2:1). Игрок провел лишь первый матч в текущем сезоне после восстановления от травмы ахиллова сухожилия.

Второй звездой назван защитник «Калгари» Ти Джей Броди, сделавший 4 голевые передачи в матче с «Нью-Джерси» (4:3 ОТ).

Первой звездой признан нападающий «Питтсбурга» Фил Кессел, набравший 3 (2+1) очка в матче с «Коламбусом» (4:3 ОТ).
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости НХЛ

Еще 7 новостей  Все новости
1 февраля

Хоккеист СКА разбил в кровь лицо юной болельщице «Спартака» (Видео)

Женская сборная России по хоккею избила сборную Чехии (видео драки)

Почему требования 19 стран против России это хорошо