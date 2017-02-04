НХЛ на Олимпиаде-2018: и даже теперь не все потеряно

Заявления, сделанные комиссаром НХЛ Гэри Беттмэном и его заместителем Биллом Дэйли, не добавили оптимизма всем, кто ждет через год в Пхенчанге хоккейное зрелище высшей пробы. Однако и сейчас после категоричных слов руководителей лиги шансы на поездку энхаэловцев по-прежнему остаются. Пхенчхан-2018: как НХЛ шантажирует хоккейный мир.

ДЖЕЙКОБС — ГЛАВНЫЙ ПРОТИВНИК ОЛИМПИАДЫ

Не верится, что НХЛ скажет Олимпиаде в Корее «нет». Хоть убей — не верится. Аргументы Национальной хоккейной лиги понятны: Игры проходят в идеальное для нее время, когда из конкурентов в строю — лишь НБА; календарь придется уплотнять, потому что начинать раньше неудобно — там как раз большая конкуренция за зрителя, а заканчивать позже — не вариант, начинается пора отпусков. Да и с точки зрения бизнеса участие в Олимпиаде ничего вроде бы не дает. Разве что в отдаленной перспективе, поскольку рынок-то стратегический. Вот только измерить подобного рода вложения — имиджевые, не представляется возможным. А деньги любят счет. Особенно у таких людей, как Джереми Джейкобс, владелец «Бостона» и председатель совета директоров НХЛ, едва ли не самый влиятельный человек в лиге.

Джейкобс — давний противник международных турниров, лично ему не несущих никакой выгоды. И именно его позицию сейчас озвучивают Гэри Беттмэн и Билл Дэйли, люди наемные, подневольные.

ВСЯ НАДЕЖДА НА ЛЕОНСИСА

Впрочем, есть сразу три вещи, которые не могут не радовать: во-первых, дедлайны по решению регулярно переносятся, что означает, что идут банальные торги, — структуру календаря на следующий сезон начинают формировать к новому году, и возможность дальней поездки в нем наверняка заложена; во-вторых, ведущие игроки все как один говорят, что хотели бы сыграть на ОИ; в-третьих, Тед Леонсис заявил, что с легким сердцем отпустит чуть ли не всех игроков «Вашингтона» в Корею и никто ему не сможет этого запретить. Да, НХЛ наверняка его оштрафует, если скажет то самое «нет», такая возможность предусмотрена Коллективным соглашением в случае противодействия лиге, но с игроками ничего поделать не сможет -подобные ситуации попросту не прописаны. Хоккеисты просто будут дисквалифицированы и потеряют зарплату за время отсутствия, но и все на этом. А соглашение не изменить без согласия на то профсоюза игроков, большая часть членов которого желает участия в Олимпиаде.

В ОЖИДАНИИ БАРДАКА

Как недавно сказал главный инсайдер всея Северной Америки Боб Маккензи, в НХЛ начнется настоящий бардак, если игроки «Кэпиталз» поедут в Пхенчхан. Многие ведь могут последовать их примеру. Некоторые — примеру Леонсиса. И бардака этого, само собой, желательно избежать. Трудно сказать, хотел ли владелец «Столичных» подложить свинью лиге, но так или иначе он это сделал. Если раньше Беттмэн пытался выторговать продление Коллективного соглашения в обмен на участие в Играх, на что, правда, получил категорический отказ, то теперь ему важнее избежать скандала. Кроме того, лига ведь планирует провести часть матчей следующего сезона в Европе и Азии, что раньше не вызывало претензий со стороны игроков, а теперь, по данным Sportsnet, они появились. Хоккеисты готовы заблокировать переезд за океан, если им не дадут возможности сыграть на Олимпиаде.

МОК после заявления Леонсиса подсуетился и на пару с ИИХФ затребовал встречи в верхах. Днем 3 февраля по времени восточного побережья США Томас Бах и Рене Фазель провели переговоры с Беттмэном и главой профсоюза игроков НХЛ Дональдом Фером. Крайне интересно, о чем пойдет речь, но в ближайшее время мы вряд ли об этом узнаем. Из предположений: НХЛ хочет получить некую часть от продажи телеправ, справедливо полагая, что хоккейный турнир — главное соревнование и украшение зимних Игр. В Сочи им покрыли всю логистику и страховки, в Пхенчхане будет то же самое, ИИХФ в этом плане выполнила все требования, но, видимо, захотелось большего. Уступит ли Бах — большой вопрос, особенно в свете того, что Фазель на выборах главы МОК голосовал за его конкурента Ричарда Карриона. Никуда от политики не деться. Но даже если и не уступит — остается неплохой шанс на то, что мы не увидим в Корее аналог унылого Евротура.

Есть информация, что все в итоге будет нормально, стороны договорятся, но идет она от источника по эту сторону океана. И проверить ее на данном этапе не представляется возможным. Нам остается только ждать и надеяться, что возобладает стратегическое мышление, что продвижение лучшей игры на льду посчитают вложением. Пусть и косвенным. В конце концов, чем больше у хоккея будет болельщиков, тем шире потенциальная аудитория в том числе и у лучшей лиги мира.