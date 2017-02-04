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https://sport.mail.ru/news/hockey-nhl/28660472/
4 февраля 2017, 11:11 | Хоккей: НХЛ | Спорт-Экспресс

Дон Фер: Хоккеисты НХЛ хотят играть на Олимпиаде, если будет принято разумное решение

Руководитель профсоюза игроков НХЛ Дон Фер подвел итоги встречи с президентом МОК Томасом Бахом.

Он выразил надежду, что вопрос участия хоккеистов лиги в Олимпийских играх-2018 в Пхенчхане и дальше будет обсуждаться в продуктивном ключе.

— Всегда приятно встретиться, всегда полезно поговорить, когда люди, принимающие решения, находятся в прямом контакте, — приводит официальный сайт НХЛ слова Фера. — Хоккеисты хотят играть на Олимпиаде, если будет принято разумное решение. Я рассчитываю, что обмен мнениями продолжится. Посмотрим, что получится.
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