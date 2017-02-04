Дон Фер: Хоккеисты НХЛ хотят играть на Олимпиаде, если будет принято разумное решение

Он выразил надежду, что вопрос участия хоккеистов лиги в Олимпийских играх-2018 в Пхенчхане и дальше будет обсуждаться в продуктивном ключе.

— Всегда приятно встретиться, всегда полезно поговорить, когда люди, принимающие решения, находятся в прямом контакте, — приводит официальный сайт НХЛ слова Фера. — Хоккеисты хотят играть на Олимпиаде, если будет принято разумное решение. Я рассчитываю, что обмен мнениями продолжится. Посмотрим, что получится.