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4 февраля 2017, 11:07 | Хоккей: НХЛ | Спорт-Экспресс

Гэри Бэттмен: НХЛ подходит к вопросу Олимпиады-2018 с точки зрения клубов

Комиссар НХЛ Гэри Бэттмен подвел итоги встречи с президентом МОК Томасом Бахом.

Он отметил, что решение об участии игроков лиги в Олимпиаде-2018 в Пхенчхане пока не принято.

— Для нас честь, что к нам присоединился Томас Бах, что он смог найти время и посетить нас, но как сказал президент, это был визит вежливости, — приводит официальный сайт НХЛ слова Бэтмена. — Разговор был хорошим и открытым. Однако было бы ошибкой рассчитывать на то, что сегодня будет принято какое-то решение. Такой задачи не было.

Мне кажется, что люди думают об Олимпиаде с точки зрения того, нравится ли она нам или нет. Мы же подходим к этому вопросу с точки зрения клубов, думаем, как скажется перерыв в чемпионате на сезоне, как нам справиться с ним, какие проблемы нам придется решать.

Это стало особенно актуально в этом году в связи с тем, что появились претензии к расписанию, которые частично вызваны проведением Кубка мира-2016 и частично появлением пятидневных окон, на чем настаивал профсоюз. Клубы обеспокоены тем, как складывается сезон, их волнует здоровье игроков, связано ли оно с усталостью. Мы прежде всего думаем о перерыве в нашем сезоне.
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