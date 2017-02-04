Павел Буре: Топ-100 игроков НХЛ навсегда останется таким

Он отметил важность этого достижения.

— Большое спасибо НХЛ, лично Гэри Беттмэну и всем тем людям, которые голосовали за мое включение в сотню лучших игроков в истории лиги, — приводит официальный сайт НХЛ слова Буре. — Гэри сам позвонил мне несколько месяцев назад, поздравил и подробно объяснил, насколько серьезной была комиссия, выбиравшая эту сотню.

58 человек из разных стран долгое время работали в секрете от всего мира и, насколько я понял, даже друг от друга, составляя каждый свой список 100 лучших. И я, пользуясь случаем, хотел бы от души поздравить всех ребят, знакомых мне как лично, так и заочно, с включением в Топ-100. Уверен, что все они гордятся этим не меньше меня самого.