«Коламбус» в овертайме уступил «Питтсбургу» в НХЛ, Бобровский отразил 29 бросков
МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. «Коламбус» в овертайме уступил «Питтсбургу» со счетом 3:4 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), российский голкипер хозяев Сергей Бобровский отразил 29 из 33 бросков по своим воротам.
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В составе «Питтсбурга» шайбы забросили Фил Кессел (14-я минута), Патрик Хорнквист (19), Ник Бонино (39). Победный гол в овертайме на счету Кессела. У «Коламбуса» отличились Брэндон Дубински (36), Александр Веннберг (41) и Кэм Аткинсон (52).
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«Питтсбург» занимает третье место в Восточной конференции, набрав 69 очков в 50 матчах. «Коламбус» на два очка опережает «Питтсбург», занимая вторую строчку. В следующем матче в ночь на воскресенье «Питтсбург» в гостях сыграет против «Сент-Луиса», «Коламбус» свой следующий матч проведет только 7 февраля, когда на выезде встретится с «Детройтом».
В параллельном матче «Детройт» обыграл «Нью-Йорк Айлендерс» со счетом 5:4, победную шайбу за 28 секунд до конца забросил защитник «Детрйота» Дэнни Декейсер.
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