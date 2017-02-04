«Детройт» на последних секундах матча вырвал победу у «Айлендерс»

В составе победителей голами отметились Люк Гленденинг, Даррен Хельм, Энтони Манта, Херник Зеттерберг и Дэнни Декайзер, а у гостей шайбы забросили Джош Бейли, Эндрю Лэдд, Джонн Таварес и Джейсон Чимера.

«Айлендерс» с 53 очками занимает 11-е место в Восточной конференции, а «Детройт» в ней же расположился тремя строчками ниже, имея в активе 51 балл.