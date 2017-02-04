Губернатор Коннектикута предложил «Айлендерс» переехать в Хартфорд

До 1997 года в этом городе играла команда «Уэйлерз», которая затем переехала в Каролину и сменила название на «Харрикейнз».

— Нам стало известно, что «Айлендерс» будет вынужден искать новую арену после следующего сезона, — приводит Yahoo слова Мэллоя. — Мы хотим предложить клубу во временное пользование арену в Хартфорде. Сейчас мы работаем над приведением ее под стандарты НХЛ.